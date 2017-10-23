«В Екатеринбурге можно все!» Сергей Шнуров ответил на вопросы о политике, деньгах и мате в русском языке

На концерте в уральской столице лидер "Группировки "Ленинград" добавил в свою песню про Питер строчки и про наш город.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Свое 20-летие группа "Ленинград" отмечает масштабным туром по всей России. В том числе коллектив Сергея Шнурова посетил и Екатеринбург: концерт в КРК "Уралец" прошел 21 октября с аншлагом – были проданы все 6,5 тысяч билетов. В Екатеринбурге же состоялась премьера песни "Кандидат", а в композиции "В Питере – пить" появились строчки, посвященные нашему городу. А перед концертом Сергей Шнуров, как всегда откровенно, пообщался с журналистами.

"Собчак – обезьяна с гранатой"

– Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Поддержите ее во время выборов?

– Я незнаком с ее предвыборной кампанией. И свой голос за нее пока не отдал. Она кандидат в кандидаты. Покажите мне 300 тысяч подписей, тогда поговорим.

– Ксения Анатольевна – "баба-бомба"?

– Это обезьяна с гранатой, и куда она ее бросит и бросит ли – неизвестно. Абсолютно ситуативный человек, все меняет на ходу.

– А сами в политику не собираетесь?

– Я очень люблю иронию, стебаться, бухать, девчонок, а все это нельзя на таких должностях. Надеюсь, что ни в какой период жизни мои любови не поменяются.

– А если бы пошли, какой был бы слоган?

– Политически я консультирую за деньги, дам слоган бесплатно – буду жалеть.

– Философ Дидье Ришар сказал: "Кто считает, что деньги все, тот готов на все ради денег". А вы на что были бы готовы, если бы не было денег?

– Мне не нравится слово "все", не люблю его. И не нравится «если бы». А если бы не было руки, как бы я играл на гитаре? Сложно представить ситуацию, когда вообще нет денег. Лет 10 назад после жуткой пьянки у нас с другом кончилась вся наличка. Идем, и вижу: одинокий банкомат в стене. Сую карточку, а он ее съедает. Вот это было жутко.

– Что никогда не сделаете ради денег?

– Не брошу курить. Мне предлагали огромные суммы, просто миллионы долларов, чтобы я бросил, рекламировал новые средства, но я нашел в себе силы отказаться.

– То есть вы по-прежнему уверены, что ваше творчество не для души, а для денег?

– Когда говорят, что делают для души – значит, делают плохо. Не видел ни одного автомобиля BMW, сделанного плохо, или «айфона». А для души оставьте себе вышивание бисером.

– А в чем для вас смысл жизни?

– Отвечаю в 200-й раз, стараясь каждый раз по-разному. Смысл жизни в том, чтобы удержаться от обращения внимания на какие-то обстоятельства. Вообще жизнь воспринимаю как испытание, через которое нужно пройти.

"Вы – культурная столица"

– Можно ли обойтись без мата в песнях?

– Для меня есть русский язык в полном объеме. Эвфемизмы калечат, не передают всей полноты эмоционального содержания слов. Вы же все понимаете разницу между вариантами, как сказать "плохо".

– Некоторые СМИ опубликовали ваше стихотворение о Путине, его рыбалке и другом "тусклом досуге". Как думаете, он на самом деле таков?

– Я написал ироническое стихотворение, оно смешное. Что все мы знаем о Путине? Да ничего – только из телевизора. Поэтому что у него на самом деле и как – не мне решать.

– Некоторые считают, что в песне "В Питере – пить" допущены фактические ошибки К примеру, в Челябинске не все торчат и прочее. Жители обижаются.

– Все основано на моем реальном субъективном опыте. Напишите свою песню, если хотите. Да и такие слова, как "торчать", имеют довольно большое семантическое поле, много значений.

– В прошлый приезд вы сказали, что раз не упомянули столицу Урала в этой песне, то напишете песню о Екатеринбурге. Получилось?

– Я бы написал песни решительно про все, с чем сталкиваюсь. На концерте в композиции «В Питере – пить» будет отступление с несколькими хорошими словами о вашем городе, услышите сами.

– Можете охарактеризовать Екатеринбург одним словом?

– У вас огромное количество талантливых актеров и актрис, виднейший политик, настоящий большой писатель, вы – тоже культурная столица. Есть же название – Екатеринбург. Зачем еще слова?

– Если в Питере – пить, тогда что делать в Екатеринбурге?

– Отвечу своим нелюбимым словом: "Все!".

"Под меня косит вся страна"

– Как относитесь к тому, что большинство зрителей приходят на концерты только после стопки коньяка?

– Вообще рекомендую поесть перед концертом, чтобы были силы, а выпить – по желанию. Я раньше любил пьяным в филармонию ходить – там такой шикарный буфет. Сам не пью перед концертом. Так как "жую пленку", если я выпивший.

– А вы религиозны? Верите во что-то?

– Все мы примитивные животные, морг присутствует в каждом.

– Что думаете про противостояние Поклонской и Учителя?

– Ничего не думаю. Кажется, что это искусственная проблема. После совершенно замечательного фильма Тарантино "Бесславные ублюдки" говорить об исторической правде в кино просто смешно. Надо Поклонской рекомендовать его посмотреть.

– Вы как-то похвалили Ольгу Бузову в Instagram. Это был троллинг или на самом деле ее поддерживаете?

– Если человек хочет самовыражаться – это его право. Если мне не нравится – я не смотрю и не слушаю. То же самое про Матильду. Если не нравится кино, кажется, что оно недостаточно походит к сакральным фигурам, то это только твой взгляд.

– Журналист Александр Невзоров говорит, что на самом деле вы другой, а все это – ваш имидж? Как началась ваша дружба?

– Мы не настолько полярны, как может показаться, нам друг с другом интересно. Невзоров – человек бесстрашный в мысли. Он докопается до идеи, и даже если она его испугает, он будет рыть дальше. Но очень многие люди боятся мысли, боятся додумывать до конца, идти далеко в своих рассуждениях.

– А Владимир Соловьев сказал недавно, что Юрий Дудь косит под вас...

– Тогда под меня косит вся страна. Или я под нее. Дудь – абсолютно самостоятельная боевая единица. Он сделал крутейшую штуку. Не хватало настоящей журналистики с актуальными героями, темами. Аплодисменты и респект ему. А Соловьев так сказал, потому что Дудь ест его мед.

– С Ройзманом у нас встречались? О чем разговаривали?

– Он пришел на концерт, в гримерке сидит. Он человек такой… любящий город, замечательный краевед. Бесконечно машину по дороге останавливает у каждого здания: рассказывает, в каком году построено, что там раньше было. Даже если просить не рассказывать – ничего не получится.

"Грустить – это грех"

– У вас ушла вокалистка. Ищете новую? Какие критерии?

– Которая уж по счету. У нас в группе сейчас четыре девчонки. Понимаете, девушки как Змей Горыныч, отрубаешь одну – отрастают несколько. Плохо поющих девушек найти очень сложно. Жену долго выбирал – все поют, все воют на кухне, домохозяйки. Тут Матильду встречаю, а она не поет. Круто! Девушка "Ленинграда" должна быть компанейской А еще выносливой – у нас более 100 концертов в год.

– Сколько было человек в группе за 20 лет, помните ли всех?

– Было 50. Помню всех. Сейчас где-то 30. Я увольнял не так много людей, как может показаться со стороны.

– Что нужно сделать, чтобы вы выгнали?

– Зависит от ситуации. Есть люди, которые не вживаются в коллектив. Если начинается конфронтация, я сливаю людей, которые любят конфликты. Нам с ними в одной гримерке сидеть, тут не до талантов.

– Если бы вас выгнали из Питера, в каком городе бы жили?

– А кто меня может выгнать? Ни у кого нет таких полномочий. Это я кого-нить могу выгнать. Мне такое сложно представить. Я там вырос, живу, в нем себя чувствую дома. Эти виды меня вполне устраивают. Там нахожу себя, чувствую себя органично.

– А в каком городе вам больше всего нравится выступать? Почему?

– В Минске проходят просто удивительные концерты. Народ прямо ждет, это чувствуется. В Питере, само собой, получается маленький городской праздник: наконец-то выступает «Ленинград»!

– Говорят, что люди, которые со сцены дают радость, сами часто грустят. Это так?

– Вообще не позволяю себе грустить. Потому что это грех.

Благодарим главного спонсора тура компанию "Мегафон" за организацию пресс-конференции.