Наверх
Мисс Екатеринбург – 2009 сыграет главную роль в новом триллере про альпинистов
16:10, сегодня
На трассе Пермь – Екатеринбург ограничат движение на весь ноябрь
15:24, сегодня
В школах Екатеринбурга проведут 2025 уроков, посвященных ЭКСПО
15:17, сегодня
"В Екатеринбурге можно все!" Сергей Шнуров ответил на вопросы о политике, деньгах и мате в русском языке
15:10, сегодня
Портфель привлеченных средств населения Группы ВТБ превысил 3 трлн рублей
В Екатеринбурге оштрафовали предпринимательницу за "самый дешевый табак"
14:56, сегодня
В Свердловской области похолодает до -13
14:48, сегодня
В Свердловской области вновь включат сирены
14:31, сегодня
Смена реквизитов котловых счетов
Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве УК "Чкаловская"
14:31, сегодня
В Екатеринбурге компания задолжала сотне сотрудников более миллиона рублей
14:18, сегодня
В Нижнем Тагиле задержали полицейских, обвиняемых в смерти мужчины после допроса
13:35, сегодня
Бесплатное открытие расчетного счета и оформление документов
Приставы 13 часов караулили екатеринбуржца, задолжавшего по алиментам миллион рублей
13:04, сегодня
Депутаты Екатеринбурга решат, кто должен освещать городские дворы
12:59, сегодня1
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
12:40, сегодня
ВТБ Форекс удвоил среднемесячный объем сделок по итогам третьего квартала
Свердловская область потратит 86 миллионов на мероприятия в память о царской семье
12:26, сегодня1
В Свердловской области возвращают штрафы для "гряземесов"
12:04, сегодня
"Любимое место в Екатеринбурге": Рената Литвинова закупилась сувенирами в Ельцин Центре
11:56, сегодня
Актуальные вопросы капитального ремонта рассмотрели в Западном управленческом округе
На "Екатеринбург Арене" появилась подсветка
11:30, сегодня
Двор и дом, в которых хочется жить
11:15, сегодня
Асфальт растаял под снегом: в одном из дворов Екатеринбурга образовался кратер
10:44, сегодня
Группа ВТБ выдала полмиллиарда рублей по программе кредитования подержанных автомобилей
Более 30% свердловчан привились от гриппа
10:04, сегодня
Обманутые дольщики снова проведут митинг в Екатеринбурге
09:24, сегодня
В сети появилось видео проникновения напавшего на Татьяну Фельгенгауэр в редакцию "Эхо Москвы"
08:58, сегодня
ВТБ поддерживает инвестиционный проект "Сила картона" в Перми
Свердловские волейболисты-паралимпийцы вновь стали чемпионами России
08:40, сегодня
Осталось немного: Макаровский мост должны открыть вечером
08:09, сегодня
Мужчину, порезавшего ножом журналистку "Эха Москвы", обвиняют в покушении на убийство
21:04, 23.10.2017
ВТБ снизил минимальную ставку по кредиту наличными на 2 п.п.
"Теперь вводу в эксплуатацию ничто не помешает": в Екатеринбурге сняли арест с земель Новикова в поселке "Бухта Квинс"
20:19, 23.10.2017
В Екатеринбург с рабочим визитом приедут Греф, Голодец и министр образования Васильева
19:50, 23.10.2017
В прокуратуре Свердловской области пообещали помочь обманутым дольщикам
18:44, 23.10.2017
Сергей Кульпин, ВТБ: 2017 год станет рекордным по спросу на ипотеку
В Екатеринбурге напротив "Гринвича" появились граффити для слепых
18:39, 23.10.2017
В Екатеринбурге вынесли приговор автомобильному мошеннику, наворовавшему на 8,5 миллионов
18:12, 23.10.20171
Бывшего охранника уральской колонии посадили за пронос наркотиков
17:21, 23.10.2017
Аналитик ВТБ24 Олег Душин: Вера в глобальный рост стимулирует вложения в акции
К тестированию повременного тарифа в Екатеринбурге присоединились 13 частников: список маршрутов
17:13, 23.10.2017
В Екатеринбурге водитель сбил во дворе старушку и уехал
16:51, 23.10.20171
"Не хочу облажаться, когда приеду в США": Иван Штырков рассказал о боях в клетке, карьере и предложении из Голливуда
16:21, 23.10.2017
Группа ВТБ присоединилась к программе лояльности платежной системы "Мир"
Неизвестный ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил ножом журналистку
15:55, 23.10.2017
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве жительницы ХМАО, пропавшей этим летом
15:27, 23.10.2017
Прокуратура начала проверку из-за отравления детей в Ревде
15:01, 23.10.2017
ВТБ Лизинг запускает специальную акцию на лизинг автомобилей Volkswagen
Десять груженых самосвалов проверили на прочность Макаровский мост в Екатеринбурге
14:36, 23.10.2017
ЕГЭ без стресса: в УрФУ создали тренажер по сдаче главного школьного экзамена
14:32, 23.10.2017
В Свердловской области собрали 807 тысяч тонн зерна
13:59, 23.10.2017
ВТБ поддержал проект ГК "РУСКОМ" в Тюмени
В Индии при падении параплана разбился 49-летний екатеринбуржец
13:40, 23.10.2017
Скончался один из основателей группы AC/DC Джордж Янг
13:19, 23.10.2017
В Минтруда прокомментировали слухи о повышении трудового стажа
13:10, 23.10.2017
«Хочу поразить всех!»: участница «Мисс Офис» из Екатеринбурга рассказала, как готовится к финалу конкурса
13:00, 23.10.20171
Назван глава предвыборного штаба Ксении Собчак в Екатеринбурге
12:48, 23.10.2017
Свердловчанка Ксения Перова завоевала золото на чемпионате мира по стрельбе из лука в Мехико
12:35, 23.10.2017
Куйвашев представит заявку Екатеринбурга на ЭКСПО в Латинской Америке
12:24, 23.10.20171
Дорожники перекроют Пермский тракт на подъезде к Екатеринбургу
12:01, 23.10.2017
Стало известно, как и когда снесут заброшенную телебашню в центре Екатеринбурга
11:59, 23.10.20174
В Нижнем Тагиле пенсионерка отсудила у коммунальщиков 125 тысяч за обвалившийся потолок
11:37, 23.10.2017
В Екатеринбурге 77-летняя женщина погибла под колесами Volkswagen
10:49, 23.10.2017

«В Екатеринбурге можно все!» Сергей Шнуров ответил на вопросы о политике, деньгах и мате в русском языке

"В Екатеринбурге можно все!" Сергей Шнуров ответил на вопросы о политике, деньгах и мате в русском языке
16+
Фото: Артур Фазлиев / "Наша Газета"
На концерте в уральской столице лидер "Группировки "Ленинград" добавил в свою песню про Питер строчки и про наш город.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 24.10.2017

Свое 20-летие группа "Ленинград" отмечает масштабным туром по всей России. В том числе коллектив Сергея Шнурова посетил и Екатеринбург: концерт в КРК "Уралец" прошел 21 октября с аншлагом – были проданы все 6,5 тысяч билетов. В Екатеринбурге же состоялась премьера песни "Кандидат", а в композиции "В Питере – пить" появились строчки, посвященные нашему городу. А перед концертом Сергей Шнуров, как всегда откровенно, пообщался с журналистами.

"Собчак – обезьяна с гранатой"

– Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента. Поддержите ее во время выборов?

– Я незнаком с ее предвыборной кампанией. И свой голос за нее пока не отдал. Она кандидат в кандидаты. Покажите мне 300 тысяч подписей, тогда поговорим.

– Ксения Анатольевна – "баба-бомба"?

– Это обезьяна с гранатой, и куда она ее бросит и бросит ли – неизвестно. Абсолютно ситуативный человек, все меняет на ходу.

– А сами в политику не собираетесь?

– Я очень люблю иронию, стебаться, бухать, девчонок, а все это нельзя на таких должностях. Надеюсь, что ни в какой период жизни мои любови не поменяются.

– А если бы пошли, какой был бы слоган?

– Политически я консультирую за деньги, дам слоган бесплатно – буду жалеть.

– Философ Дидье Ришар сказал: "Кто считает, что деньги все, тот готов на все ради денег". А вы на что были бы готовы, если бы не было денег?

– Мне не нравится слово "все", не люблю его. И не нравится «если бы». А если бы не было руки, как бы я играл на гитаре? Сложно представить ситуацию, когда вообще нет денег. Лет 10 назад после жуткой пьянки у нас с другом кончилась вся наличка. Идем, и вижу: одинокий банкомат в стене. Сую карточку, а он ее съедает. Вот это было жутко.

– Что никогда не сделаете ради денег?

– Не брошу курить. Мне предлагали огромные суммы, просто миллионы долларов, чтобы я бросил, рекламировал новые средства, но я нашел в себе силы отказаться.

– То есть вы по-прежнему уверены, что ваше творчество не для души, а для денег?

– Когда говорят, что делают для души – значит, делают плохо. Не видел ни одного автомобиля BMW, сделанного плохо, или «айфона». А для души оставьте себе вышивание бисером.

– А в чем для вас смысл жизни?

– Отвечаю в 200-й раз, стараясь каждый раз по-разному. Смысл жизни в том, чтобы удержаться от обращения внимания на какие-то обстоятельства. Вообще жизнь воспринимаю как испытание, через которое нужно пройти.  

"Вы – культурная столица"

– Можно ли обойтись без мата в песнях?

– Для меня есть русский язык в полном объеме. Эвфемизмы калечат, не передают всей полноты эмоционального содержания слов. Вы же все понимаете разницу между вариантами, как сказать "плохо".

– Некоторые СМИ опубликовали ваше стихотворение о Путине, его рыбалке и другом "тусклом досуге". Как думаете, он на самом деле таков?

– Я написал ироническое стихотворение, оно смешное. Что все мы знаем о Путине? Да ничего – только из телевизора. Поэтому что у него на самом деле и как – не мне решать.

– Некоторые считают, что в песне "В Питере – пить" допущены фактические ошибки К примеру, в Челябинске не все торчат и прочее. Жители обижаются.

– Все основано на моем реальном субъективном опыте. Напишите свою песню, если хотите. Да и такие слова, как "торчать", имеют довольно большое семантическое поле, много значений.

– В прошлый приезд вы сказали, что раз не упомянули столицу Урала в этой песне, то напишете песню о Екатеринбурге. Получилось?

– Я бы написал песни решительно про все, с чем сталкиваюсь. На концерте в композиции «В Питере – пить» будет отступление с несколькими хорошими словами о вашем городе, услышите сами.

– Можете охарактеризовать Екатеринбург одним словом?

– У вас огромное количество талантливых актеров и актрис, виднейший политик, настоящий большой писатель, вы – тоже культурная столица.  Есть же название – Екатеринбург. Зачем еще слова?

– Если в Питере – пить, тогда что делать в Екатеринбурге?

– Отвечу своим нелюбимым словом: "Все!".

"Под меня косит вся страна"

– Как относитесь к тому, что большинство зрителей приходят на концерты только после стопки коньяка?

– Вообще рекомендую поесть перед концертом, чтобы были силы, а выпить – по желанию. Я раньше любил пьяным в филармонию ходить – там такой шикарный буфет. Сам не пью перед концертом. Так как "жую пленку", если я выпивший.

– А вы религиозны? Верите во что-то?

– Все мы примитивные животные, морг присутствует в каждом.

– Что думаете про противостояние Поклонской и Учителя?

– Ничего не думаю. Кажется, что это искусственная проблема. После совершенно замечательного фильма Тарантино "Бесславные ублюдки" говорить об исторической правде в кино просто смешно. Надо Поклонской рекомендовать его посмотреть.

– Вы как-то похвалили Ольгу Бузову в Instagram. Это был троллинг или на самом деле ее поддерживаете?

– Если человек хочет самовыражаться – это его право. Если мне не нравится – я не смотрю и не слушаю. То же самое про Матильду. Если не нравится кино, кажется, что оно недостаточно походит к сакральным фигурам, то это только твой взгляд.

– Журналист Александр Невзоров говорит, что на самом деле вы другой, а все это – ваш имидж? Как началась ваша дружба?

– Мы не настолько полярны, как может показаться, нам друг с другом интересно. Невзоров – человек бесстрашный в мысли. Он докопается до идеи, и даже если она его испугает, он будет рыть дальше. Но очень многие люди боятся мысли, боятся додумывать до конца, идти далеко в своих рассуждениях.

– А Владимир Соловьев сказал недавно, что Юрий Дудь косит под вас...

– Тогда под меня косит вся страна. Или я под нее. Дудь – абсолютно самостоятельная боевая единица.  Он сделал крутейшую штуку. Не хватало настоящей журналистики с актуальными героями, темами. Аплодисменты и респект ему. А Соловьев так сказал, потому что Дудь ест его мед.

– С Ройзманом у нас встречались? О чем разговаривали?

– Он пришел на концерт, в гримерке сидит. Он человек такой… любящий город, замечательный краевед. Бесконечно машину по дороге останавливает у каждого здания: рассказывает, в каком году построено, что там раньше было. Даже если просить не рассказывать – ничего не получится.

"Грустить – это грех"

– У вас ушла вокалистка. Ищете новую? Какие критерии?

– Которая уж по счету. У нас в группе сейчас четыре девчонки. Понимаете, девушки как Змей Горыныч, отрубаешь одну – отрастают несколько. Плохо поющих девушек найти очень сложно. Жену долго выбирал – все поют, все воют на кухне, домохозяйки. Тут Матильду встречаю, а она не поет. Круто! Девушка "Ленинграда" должна быть компанейской А еще выносливой – у нас более 100 концертов в год.

– Сколько было человек в группе за 20 лет, помните ли всех?

– Было 50. Помню всех. Сейчас где-то 30. Я увольнял не так много людей, как может показаться со стороны.

– Что нужно сделать, чтобы вы выгнали?

Зависит от ситуации. Есть люди, которые не вживаются в коллектив. Если начинается конфронтация, я сливаю людей, которые любят конфликты. Нам с ними в одной гримерке сидеть, тут не до талантов.

– Если бы вас выгнали из Питера, в каком городе бы жили?

– А кто меня может выгнать? Ни у кого нет таких полномочий. Это я кого-нить могу выгнать. Мне такое сложно представить. Я там вырос, живу, в нем себя чувствую дома. Эти виды меня вполне устраивают. Там нахожу себя, чувствую себя органично.

– А в каком городе вам больше всего нравится выступать? Почему?

– В Минске проходят просто удивительные концерты. Народ прямо ждет, это чувствуется. В Питере, само собой, получается маленький городской праздник: наконец-то выступает «Ленинград»!

– Говорят, что люди, которые со сцены дают радость, сами часто грустят. Это так?

– Вообще не позволяю себе грустить. Потому что это грех.

Благодарим главного спонсора тура компанию "Мегафон" за организацию пресс-конференции.

Марина Подкорытова, 24.10.2017, 15:10
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Фото
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Знаменитости Хэллоуин-2015 Грипп Экономика Афиша Взятки Мистика Взрыв Рейтинг ДТП Деньги Кризис и санкции Тест 9 мая ИГИЛ Голодовка в колонии Приостановка полетов в Египет Отдых Дело Пьянкова Животные ЧМ-2018 ГИБДД Мужчины Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мультимедиа Обрушение крыши на Калинина Дорожные воины Криминал Кто заработал Репортаж Расстрел Убийство Ирины Вахрушевой Смерть Статистика Музыка ВУЗ Скорая помощь Война ритуальных агентств Истории 9 мая Производство Биатлон Религия Общественный транспорт Доска позора Дом-2 Пожар Погода В Екатеринбурге -40 градусов Семья Катастрофа Грипп в Екатеринбурге Финансы ЖКХ Новости дня Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Баскетбол Бэби-боксы Интервью Школа Интернет Дети Новый год Суд Необычное Высокие технологии Мировые новости Самолет Коллекторы Отключение света Уралмаш, Эльмаш Студенты Хоккей Мотоциклы История успеха Медицина Снос монастыря на Качканаре Позитив Транспорт СМИ Сибирская язва Расписание Экономия Спорт Розыск Лайфхак История Екатеринбурга Екатеринбуржцы в разных странах Пусть говорят Образование Скандалы ЗАГС Дороги Военный репортаж Происшествия Бизнес Здоровье Развлечения Личное Парковки МЧС Волейбол Рецензия Расстрел на Депутатской Эксклюзив Искусство Слухи Мода Крушение самолета под Ростовом В Египте разбился самолет с российскими туристами Фото Туризм Красота Горящие авто Футбол Авто Самолет Минобороны упал в Якутии Приговор Лошагину Новости Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Психология Ельцин-центр Политика ЖКХ Свердловской области Корь Выставки Ловец покемонов Ту 154 Ошибки врачей Транспортная реформа Женщины Недвижимость Свердловской области Растения Конкурсы Отношения Недвижимость Новости России Секс Убийство в Рахмангулово Опрос Культура Горячее Путин Скандал с Новиковым Строительство Гололед Шоу-бизнес Еда Видео Жизнь в городе Храм святой Екатерины

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru