«Уральские пельмени» снялись в фильме про везучего Валерку из Екатеринбурга

Премьера состоится 16 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.01.2017

Артисты команды «Уральские пельмени» снялись в фильме «Везучий случай», который выйдет на большие экраны 16 марта 2017 года.

Трейлер российского полнометражного фильма с участием «Уральских пельменей» появился на канале YouTube 24 января. Сюжет картины строится вокруг главного героя - екатеринбуржца Валерки, роль которого исполняет Дмитрий Брекоткин. Валерка вместе с друзьями находит у себя лотерейный билет и срывает джек-пот - 43 миллиона рублей.

Для Валерки и его друзей, которые работают продавцами, эта сумма - целое состояние. Они решают поделить выигрыш на всех, но вскоре понимают, что деньгами захотят распорядиться их жены. Чтобы не допустить этого, мужчины крадут собственные паспорта и отправляются в Москву, а жены пускаются за ними в погоню.

В фильме также снялись Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Юлия Михалкова, Алексей Маклаков, Олеся Железняк, Ольга Медынич и другие.

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