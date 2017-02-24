Букмекеры назвали фаворитов «Оскара» в 2017 году

За звание лучшего фильма, по мнению букмекеров, будут бороться две картины - «Ла-Ла Ленд» и «Лунный свет».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.02.2017

Церемония вручения самой престижной премии в сфере кино «Оскар» состоится 26 февраля в Лос-Анджелесе. Букмекеры расссказали, кто, по их мнению, станет триумфаторами церемонии в 2017 году, сообщает Газета.ru 24 февраля.

На звание лучшего фильма претендуют девять картин: под подсчетам букмекеров, из них равные шансы на победу имеют две ленты - это мюзикл «Ла-Ла Ленд», рекордсмен, получивший 14 номинаций на «Оскар», и триумфатор «Золотого глобуса», и «Лунный свет», рассказывающий о молодом афроамериканце нетрадиционной ориентации.

«Ла-Ла Ленд» расценивается как лидер и в других номинациях: «Лучший режиссер» (ставка 1/20), «Лучшая женская роль» (Эмма Стоун, 1/6), «Лучшая операторская работа» (1/7), «Лучший дизайн костюмов» (8/13), «Лучший монтаж» (1/7), «Лучшая работа художника-постановщика» (1/16), «Лучшая музыка к фильму» (1/8), «Лучшая песня» (1/5 у композиции «City of Stars» и 1/8 у «Audition») и «Лучший звук» (1/2).

«Лунный свет» является фаворитом в номинациях «Лучший актер второго плана» (1/7) и «Лучший адаптированный сценарий» (1/5).

Лидеры в номинации «Лучший актер» - Кейси Аффлек, исполнивший главную роль в драме «Манчестер у моря» и уже получивший за нее ряд престижных наград, и Дензел Вашингтон за игру в фильме «Ограды». Райан Гослинг, исполнивший роль влюбленного в джаз музыканта в «Ла-Ла Ленде», по мнению букмекеров, не является фаворитом - его шансы на победу оценивается лишь как 1/14.

При этом игра его коллеги по фильму Эммы Стоун оценивается высоко - на ее победу ставят 1/6, а ранее Стоун получила за эту роль все престижные кинопремии. Сильную конкуренцию Эмме составляет Натали Портман - ее роль в фильме «Джеки», где Натали сыграла супругу президента США Джона Кеннеди, называют лучшей в ее карьере. На победу Портман ставят 5/1.