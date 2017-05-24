Появился полный трейлер нового сезона «Игры престолов»

Это первый официальный трейлер сериала.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.05.2017
Телеканал HBO 24 мая опубликовал полный и первый официальный трейлер седьмого сезона «Игры престолов».
В двухминутном видео показаны основные персонажи популярного сериала - Дейенерис, Тирион Ланнистер, Джон Сноу, Арья и Санса Старки, Серсея и Джейми Ланнистеры, Теон Грейджой и другие, в том числе драконы. Герои говорят о начавшейся войне, в которой каждый намерен одержать победу.
Трейлер изобилует сценами схваток и масштабных сражений.
- Седьмой, предпоследний, сезон стартует 16 июля в мире, 17 - в России. Сезон будет короче предыдущих - он будет включать всего семь серий.
- Тогда же в Сети появился сценарий всего седьмого сезона, расписанный по сериям. Подробнее здесь.
- Ранее стало известно, что в седьмом сезоне сериала вернутся два забытых персонажа.
- В конце 2016 года в Сети появились снимки со съемок нового сезона, раскрывающие некоторые детали грядущих серий.
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