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«Желтые, малиновые или голубые штаны?» Тест на знание фильмов Данелия и фактов из его биографии

"Желтые, малиновые или голубые штаны?" Тест на знание фильмов Данелия и фактов из его биографии
16+
Фото: Кинопоиск
Сегодня - день рождения великого режиссера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В пятницу, 25 августа, свой день рождения отмечает советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер Георгий Данелия.

Все работы Георгия Николаевича – это истинно "актерские фильмы". Среди наиболее известных и любимых зрителями работ Данелия – фильмы "Совсем пропащий" (1973), "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), и, конечно же, фантастическая комедия "Кин–дза–дза" (1986). 

В последнее время Данелия работал над полнометражным анимационным фильмом по мотивам комедии "Кин–дза–дза". Сегодня Георгий Николаевич Данелия отмечает свой 87-й день рождения, он живет и работает в Москве. 

 

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Галина Исакова, 25.08.2017, 20:00
Тэги: Отдых, Эксклюзив, Позитив
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