Милые зверюшки, которые веками держали в страхе людей: разбираемся с зоологами, кто такие летучие мыши и летучие собаки

Накануне Всемирной ночи летучих мышей НАША узнала, чем они отличаются, где обитают на Урале и действительно ли пьют кровь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

В последние полные выходные августа в мире отмечается один из самых необычных природоохранных праздников – Ночь летучих мышей (International Bat Night). Главная его цель – привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправданный суеверный страх.

Так как в зоопарках России летучих мышей нет, мы пошли в Екатеринбургский зоопарк и познакомились с их родственниками – летучими собаками.

Посетителей в будний день было не очень много.

Тем не менее, у "витрины", где обещались летучие собаки, как всегда, толпятся зрители. Всем же интересно, что зверь такой - собака с крыльями?

Летучие собаки - двоюродные братья летучих мышей, поэтому днем они спят. И в вольере или, как говорят сотрудники зоопарка, "на экспозиции", мы увидели только пустую большую клетку за стеклом. Собаки, сбившись в большую и теплую компанию, спали где-то под потолком. Вверх ногами, конечно.

А потому в нашей экскурсии главные действующие лица участвовали, так сказать, заочно. "Мысленно с вами!" - сквозь сон пробормотали нам собаки и поуютнее завернулись в крылья.

Зато в научном отделе зоопарка всегда рад общению попугай Жорик.

А рассказать о летучих собаках мы попросили научного сотрудника зоопарка, биолога Екатерину Уварову.

Пока Екатерина отвечает по телефону (звонок от горожанки, которая подобрала птицу со сломанным крылом, – нельзя ли пристроить птичку в зоопарк?), осматриваюсь.

Много справочников, энциклопедий, иллюстрированных книг о животных. Аквариум. На столе - забавная ручка с фигуркой летучей мыши! Вот так совпадение!

За стеклом в шкафу – знаменитые "Рептилии" Эшера. На литографии рептилии оживают, ползают по кругу по предметам расположенным на столе и в конечном итоге возвращаются обратно в плоский рисунок.

Забавно, что у голландца Эшера есть рисунок "Предел – круг IV (рай и ад)", на котором изображены... летучие мыши. Или демоны. Но демоны, очень похожие на наших героев. Что и говорить, не повезло летучим мышам с репутацией. А может, это и есть летучие собаки?

– Сразу поясню разницу между летучими мышами и летучими собаками, – вступает в разговор Екатерина. - Это родственники, относятся к одному отряду рукокрылых. Вот первое фото – мышь.

Наросты на мордочке, уши – хоть и не у всех летучих мышей такие, – это для эхолокации. Мыши же "видят" ушами, точнее, ориентируются в пространстве с помощью отраженного ультразвука.

А это - летучая собака. В нашем контактном зоопарке есть летучая собака Клеопатра, мы ее зовет Клепа или Клепочка, она ручная. Мы сейчас нашу сотрудницу попросим принести Клепу и познакомимся поближе.

- Летучие собаки мордочкой похожи именно на собак, - продолжает Екатерина. - Мордочка у них вытянутая, симпатичная, а шерстка бурого цвета. Есть разные виды летучих собак – от 15 граммов до 1 килограмма. У нас на экспозиции собаки небольшие, не "баскервили".

– А чем они отличаются от летучих мышей?

– Они, как мы уже выяснили, родственники. Большой отряд рукокрылых делится на летучих мышей и крыланов. Летучие собаки (а есть еще и летучие лисицы) - это как раз крыланы.

И "мыши", и "собаки" в природе способны к активному полету, перемахивают с дерева на дерево, могут пролететь до 40 километров до цели. Но мыши питаются насекомыми, живут в умеренных широтах, на зиму впадают в спячку, а собаки питаются фруктами, пыльцой. У нас представлены египетские летучие собаки – они живут в курортной зоне: в Египте, Турции, на Кипре. Живут в пещерах.

– У летучих собак эхолокация развита слабо, это одно из отличий от их летучих собратьев. Кстати, летучие звери запоминают дорогу и не тратят силы на постоянную эхолокацию. Как-то провели эксперимент: стояло дерево, и мыши облетали его. Дерево срубили, а мыши еще несколько недель облетали "препятствие".

– А на человека летучие мыши и летучие собаки могут напасть в пещерах? Кровь сосут?

– Есть несколько видов кровососущих летучих мышей, так называемых "вампиров", но у нас в России и в Евразии их нет, они водятся в Америке. Они могут на спящего человека напасть и полакомиться кровью. А крыланы, в том числе и летучие собаки, – нет. Разве что животное поймать и схватить, тогда они могут прикусить: зубы-то есть, но сами нападать они не будут.

– Почему же они спят вверх ногами? Неужели кровь к голове не приливает?

– У них есть особая система клапанов в сосудах. Они так не только спят, но и отдыхают. Зато из такого положения можно моментально отправиться в полет, просто падая вниз: так тратится меньше энергии, и в случае опасности экономится время. Висеть они так не устают: механизм замыкания когтей устроен так, что не требуется мышечных усилий. В стаи, колонии, компании они сбиваются, чтобы было теплее.

В нашем зоопарке как раз живет такая компания, семья примерно в тридцать зверьков. Посторонний человек не отличит их друг от друга. Поэтому имен-кличек у них нет. Но посетители обожают наблюдать за их жизнью. Там всегда какое-то действо, настоящий театр! Кто-то чем-то недоволен, самцы могут из-за самок драться, а вот кто-то кого-то обнимает, вылизывает.

Они очень заботливые мамашки, с нежностью опекают детенышей. Период беременности длится около 4 месяцев, рождается один детеныш в год, редко – двойня. Сначала мамочка носит детеныша на себе, не отпуская его. Позже она оставляет его висеть одного на выступах, но продолжает кормить. Поэтому природа так предусмотрела, что больше одного "ребенка" за раз маме будет трудно унести и прокормить.

Летучие собаки – очень чистоплотные зверьки. Хотя иногда смотришь на вольер и в этом иногда сомневаешься. Сотрудникам приходится его постоянно мыть, скрести и чистить, но, поверьте, сами животные – большие чистюли. Обожают наводить красоту, вылизывать перепоночки, чистить шерстку.

В зоопарке им дается фруктовый салат в нескольких вариантах: яблоки, бананы, инжир, киви…

Бананы вывешиваются гроздьями, шкурку немного разрезают, чтобы нашим летучим собаками проще было, но чтобы животные все-таки трудились сами, и чтобы им было не скучно.

– Правда, что летучие мыши занесены в Красную Книгу? Неужели на них кто–то охотится?

– Да, правда, занесены. Например, на Урале водится 7 видов летучих мышей, и все они занесены в Красную Книгу. В современном мире самую большую опасность представляют не охотники и браконьеры, а уничтожение мест обитания и фактор беспокойства. Вырубаются леса, осваиваются новые территории. Животным становится нечего есть, негде прятаться.

– Но ведь летучие мыши живут в пещерах. Пещеры никто "не вырубает".

– К сожалению, осталось мало мест в природе, куда человек не проторил дорогу. Возьмем спелеологов. Они молодцы, они любят природу, они хотят изучать пещеры… Полезли в пещеру, фонарики, шум, разговоры. И даже не задумываются о том, что там зимой спят летучие мыши. Если тех потревожить, выдернуть из спячки, животные обречены. Добавьте к этому и то, что мыши едят насекомых, а человечество борется с насекомыми масштабно – пестицидами.

– А летучих мышей в природе кто-то ест?

– Да, конечно, хищные птицы и млекопитающие. Кроме того, если летучая мышь или крылан повредили перепонку, а это кожа между пальцами, то у зверька нет шансов на выживание. Маленькие "дырочки" зарастут, а большие повреждения не восстанавливаются.

– Странный все–таки путь эволюции: зверь с крыльями… Или это не крылья?

– Просто модель несколько иная, чем у птиц, поэтому смотрится непривычно. Это сильно вытянутые фаланги пальцев, между которыми натянута перепонка. У рукокрылых по 5 пальцев, как и у нас с вами.

– А сколько они живут? Как мы с вами?

– В философском смысле, да, как мы с вами – как повезет. А конкертно в природе летучие мыши и собаки живут от 4 до 20 лет, в среднем – лет 10-12, в неволе в два раза больше. Кстати, в литературе упоминается факт, что максимальный зафиксированный срок жизни летучей мыши составил 33 года.

– Получается, звери эти вполне безобидные. И очень милые.

– Я вам больше скажу: они полезные. Они уничтожают различных насекомых, переносчиков болезней и сельскохозяйственных вредителей. Иногда сопровождают кочующих домашних животных, избавляя их от кровососущих насекомых. Кроме того, летучие собаки и лисицы способствуют опылению растений. Доставая нектар в цветах, животные переносят прилипшую пыльцу.

Мы пошли в отдел прирученных животных, посмотреть, где обитает летучая собака Клеопатра. Клепа не спала, висела вверх ногами и дергала ушами – слушала.

В отличие от контактных площадок в ТЦ, в Екатеринбургском зоопарке нельзя просто так зайти на огонек и потрогать животину. Нужно позвонить и записаться заранее. Или, если вы уже пришли в зоопарк, то позвонить по телефону и уточнить, есть ли "окно" для вас именно сейчас. Вам и ребенку (или группе детей) проведут экскурсию-занятие: научный сотрудник зоопарка и педагог-преподаватель все расскажут, объяснят.

А мы попрощались с летучими собаками, полностью разделяя их принцип жизни. Календарик с этими словами тоже украшает рабочие места сотрудников зоопарка.

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