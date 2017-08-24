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Под ритмы музыки: рецензия на фильм «Малыш на драйве»

Под ритмы музыки: рецензия на фильм "Малыш на драйве"
16+
Фото: постер фильма "Малыш на драйве"
Кино, после которого выглядишь в наушниках еще круче.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.08.2017

"Малыш на драйве" – фильм от маэстро в создании незамысловатого сюжета Эдгара Райта. Его картины притягивают внимание именно особым, неповторимым стилем, когда действие происходит стремительно, а персонажи попадают в необычные для них ситуации. И как же хорошо это гармонирует в фильме про мальчика-шофера!

Мы знакомимся с парнем Малышом (Энсел Элгорт – и да, это реально имя его персонажа), который помешан на музыке – а значит, большинство зрителей уже могут ассоциировать себя с ним. Он имеет кучу айподов (фанаты Apple ликуют), тонны кассет с записями чужих голосов (поклонники винтажа чуть привстали), а еще он помогает преступникам сбежать с места преступления, виртуозно водя машину. Но вот вроде бы последнее дело, да и девушка появилась на горизонте, но нет! Его босс (Кевин Спейси) не хочет зарывать его талант в землю. Как же избавиться малышу от бремени мальчика на покатушках?

В принципе, сюжет здесь не очень важен. Важно то, как это подается. И вот тут точно встанут и зааплодируют все меломаны – лента является калейдоскопом всевозможной музыки, от египетского регги до инди-рока. Причем это не просто музыка, придающая фильму крутости, как в "Отряде самоубийц" или в "Стражах Галактики". Само повествование построено таким образом, чтобы все происходило под отчеканенный музыкальный ритм. Это уже не просто топанье ножкой под любимый трек – это буквально танец в наушниках, когда тебя никто не видит.

Многие скажут: "Блин, я музыку пришел послушать или кино посмотреть?" Не беспокойтесь, скучать на сеансе точно не придется. Даже когда начинаются нудные разговоры, раскрывающие героев ленты, в самый нужный момент возникает шутка – ты ее как бы и не ждешь, а она есть, и становится смешнее вдвойне. На рейтинг 18+ здесь предостаточно крови, а тем более от персонажей, которые дико бесят. Что до главных героев, то они ведут себя так, как и должны: Малыш – как подросток в наушниках, а Кевин Спейси – как деловой человек в костюме.

Чего не хватило фильму, так это драмы. К персонажам не успеваешь привыкнуть, поскольку фильм несется, точно автомобиль по ночной дороге за городом. Герой Энсела Элгорта хоть и раскрыт, но сопереживать ему сложно, когда в одном кадре показывают его драму флешбеком, а в следующем он уже улыбается. С этим у режиссера всегда была проблема, хоть он и снимает по большей части развлекательные фильмы.

Хотя чего это я критикую? После просмотра вы наверняка захотите включить в плеере какой-нибудь забойный трек (желательно из фильма) и пройтись по главной улице города в солнцезащитных очках. Даже если солнца нет.

8 баллов из 10.

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Данил Илюхин, 25.08.2017, 14:30
Тэги: Видео, Афиша, Рецензия
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