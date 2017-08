«В городе мало хороших конкурсов»: Никита Кружилин – о победе в «Голосах Екатеринбурга», шутках Нагиева и пении в душе

Триумфатор главной площадки Дня города дал эксклюзивное интервью НАШЕЙ.

"Голоса Екатеринбурга" стали одной из главных площадок прошедшего дня города – интерес к ней подогревало звездное жюри в составе Валерия Меладзе, Полины Гагариной и Александра Пантыкина, а вел мероприятие неподражаемый Дмитрий Нагиев. Отличное шоу устроили и сами конкурсанты, а лучшим во взрослой категории стал Никита Кружилин. НАШЕЙ удалось пообщаться с победителем "Голосов Екатеринбурга".

Мой собеседник оказался настоящим потомственным музыкантом – благодаря отцу, который исполнял бардовские песни, Никиту с детства окружала музыка. Тем не менее, окончив школу в уральском городе Заречном, он сделал неожиданный выбор – поступил в УрГУ на программиста.

– Как же ты вернулся в музыку!?

– Я пел и в институте – в любительском "Большом хоре УрГУ". И, так как с профессией "программист" отношения у меня складывались не слишком хорошо, в 2009 году я сделал ход конем и устроился на работу в Оперный театр. Параллельно участвовал в различных конкурсах, и решил поступить в московский институт Современного искусства на факультет эстрадного джазового пения. Закончить его, кстати, должен в следующем году.

– Как ты узнал о конкурсе "Голоса Екатеринбурга"?

– Совершенно случайно! Мой папа и брат в июле ходили на боксерский турнир в ДИВСе и увидели рекламу конкурса. Я отправил свои записи организаторам, меня пригласили на кастинг в караоке-клуб "Артист". После прослушивания я присоединился к другим участникам.

– А чем тебя заинтересовали "Голоса Екатеринбурга"?

– В Екатеринбурге дефицит хороших конкурсов, а те, что есть, как правило, никуда не ведут и их апофеоз – гала-концерт среди друзей и знакомых участников. А "Голоса Екатеринбурга" даже по меркам России грандиозное шоу. Организаторы пошли на большой риск, выпуская участников, в том числе детей, на сцену перед тысячами людей – это действительно сложно и цена ошибки очень велика. Поэтому этот конкурс важен для меня – не часто предоставляется возможность выступить на площадке такого уровня.

– Как проходила подготовка к конкурсу?

– Она получилась совсем недолгой – не было никаких изнурительных репетиций, потому что нас рассматривали как готовых артистов с готовыми номерами. Так что работали мы, в основном, над взаимодействием с танцорами и бэк-вокалистами, а также участвовали в различных рекламных мероприятиях.

– Как ты настраивался на выступление перед такой огромной аудиторией? Волновался?

– Перед любым выходом на сцену я предпочитаю уйти в себя, привести мысли в порядок и убрать из головы все ненужное. Перед "Голосами Екатеринбурга" волнение, конечно было, но в целом чувствовал себя уверенно.

Финальное выступление Никиты Кружилина

– Ты исполнил "Кукушку" Виктора Цоя и "The Show must go on" группы Queen. Почему остановился именно на этих песнях?

– Композиции вы выбирали совместно с организаторами, и это был настоящий мозговой штурм! У них был свое видение шоу, а песни выбирались из репертуаров конкурсантов. Нужно было, чтобы произведения не выбивались из общей канвы мероприятия. Песни, которые мне достались, я очень люблю – они не "пустышки", в них есть смысл и драйв. Исполняя такие композиции, я всегда получаю большое удовольствие.

– У тебя была неистовая поддержка фанатов. Ощутил ли ты ее?

– На сцене в мониторах музыка очень громко звучит, поэтому я ничего не слышал. Но ребят видел и поддержку чувствовал.

– Тебя судили такие звезды российской эстрады, как Валерий Меладзе и Полина Гагарина, на сцене помогал Дмитрий Нагиев. С кем-то из них удалось пообщаться, получить какой-то творческий совет?

– Какого-то общения за кулисами, к сожалению, не было. Поэтому услышал только те слова, которые они произнесли, подводя итоги выступлений. Но там были только общие рекомендации всем участникам шоу.

– Насколько сложно было выступать под открытым воздухом?

– В целом, на open-air-площадках часто есть проблема с возвращающимся звуком. Это законы физики – ты поешь, звук отлетает от какой-нибудь стены и возвращается обратно через секунду-другую, когда ты исполняешь уже следующие строки песни. Естественно, это сбивает. Но на "Голосах Екатеринбурга" этой проблемы не было – напротив площадки не было препятствий.

В первом раунде будущий триумфатор "Голосов Екатеринбурга" исполнил известную песню Виктора Цоя "Кукушка"

– Пока судьи выставляли оценки за первый раунд, Дмитрий Нагиев спросил у участников: "Зачем вы пошли на этот конкурс?" Ты ответил, что надоело петь в душе. Это был крик души?

– Этого вопроса от Нагиева не было в сценарии (смеется)! Мы волновались, ждали результатов, и, естественно стали отвечать всякую ерунду – главное, чтобы было смешно. А если серьезно, все люди, которые любят петь, делают это в душе – там хорошая акустика!

– От кого ты получил первые поздравления?

– Это сложный вопрос, потому что после объявления результатов у нас была еще финальная песня, а потом уже начали все подходить, в том числе журналисты. Но первым поздравил Дмитрий Нагиев, после него – Виталий Краев (известный уральский актер и телеведущий – прим. авт.). За кулисами, конечно же, меня ждала семья!

– Что, кроме солидного денежного приза, тебе даст победа в конкурсе?

– Деньги тут совсем не главное, важнее, то, что меня увидели, выросла моя узнаваемость. Теперь я вполне могу добавить в свое портфолио графу: "Победитель шоу "Голоса Екатеринбурга". А в планах у меня выступления на различных площадках, возможно, займусь сольными концертами.

– Есть ли мужчины-вокалисты, которыми ты вдохновляешься, считаешь их голоса лучшими?

– Я обожаю слушать записи Франко Корелли, Фредди Меркьюри и Тома Джонса. Это певцы, которых я в любой момент включу и буду получать удовольствие.

– Я слышал, что у любого исполнителя есть композиции, которые он мечтает исполнить на сцене, но не решается. Назови, пожалуйста, свои?

– Таких песен много! Например, мне часто нравятся песни женщин-исполнителей, которые я хочу исполнить, причем непременно в оригинальной тональности. К сожалению, в силу физиологии, это очень сложно. Одна из таких "женских" песен – "I Surrender" Селин Дион. Также очень нравится композиция группы Blue – "Breathe easy". Ее очень сложно спеть сольно, так как британцы исполняли ее квартетом. Я работаю над этой композицией, но выйти на большую сцену с ней я пока точно не готов.