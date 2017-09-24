Кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем шоу Сергея Шнурова на «Первом канале»

Лидер "Ленинграда" назвал Графа претендентом на звание главного котика страны.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017
Кот-альпинист из Нижнего Тагила принял участие в телешоу "Главный котик страны" музыканта и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Выпуск программы с участием кота Графа вышел в эфир 24 сентября на "Первом канале".
Шнуров представил зрителям Графа из Свердловской области как "кота, который покорил все уральские горы и собирается на Эверест".
– Кто из вас был на Эвересте? А вот кот собирается. Это еще один претендент на звание главного котика страны, – сказал певец.
Видео: youtube, Красный квадрат. Смотреть с 10-й минуты
Хозяина кота Андрея Останина попросили рассказать, как Граф появился в его жизни. По словам тагильчанина, он взял кота из приюта. Вместе с хозяином Граф побывал на Северном Урале, затем на Эльбрусе и Байкале.
– У него была и обувь, и одежда, и теплый кокон на велосипеде, я к нему даже руки опускал греться. Физически с ним много забот, но морально – это мой помощник, – рассказал владелец Графа.
- Ранее НАША рассказывала, что Граф попал в топ-10 самых популярных котиков мира. Известность кот из Нижнего Тагила получил после восхождения на Эльбрус со своим хозяином. О путешествии Графа на Байкал читайте здесь, о восхождении на Эльбрус – здесь.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!