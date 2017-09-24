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Кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем шоу Сергея Шнурова на «Первом канале»

Кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем шоу Сергея Шнурова на "Первом канале"
16+
Фото: скрин видео
Лидер "Ленинграда" назвал Графа претендентом на звание главного котика страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Кот-альпинист из Нижнего Тагила принял участие в телешоу "Главный котик страны" музыканта и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Выпуск программы с участием кота Графа вышел в эфир 24 сентября на "Первом канале".
 
Шнуров представил зрителям Графа из Свердловской области как "кота, который покорил все уральские горы и собирается на Эверест". 

– Кто из вас был на Эвересте? А вот кот собирается. Это еще один претендент на звание главного котика страны, – сказал певец.

Видео: youtube, Красный квадрат. Смотреть с 10-й минуты
 
Хозяина кота Андрея Останина попросили рассказать, как Граф появился в его жизни. По словам тагильчанина, он взял кота из приюта. Вместе с хозяином Граф побывал на Северном Урале, затем на Эльбрусе и Байкале. 

 У него была и обувь, и одежда, и теплый кокон на велосипеде, я к нему даже руки опускал греться. Физически с ним много забот, но морально  это мой помощник,  рассказал владелец Графа.

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Маша Шмурыгина, 25.09.2017, 08:45
Тэги: Видео, Животные
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