Кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем шоу Сергея Шнурова на «Первом канале»

Лидер "Ленинграда" назвал Графа претендентом на звание главного котика страны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.09.2017

Кот-альпинист из Нижнего Тагила принял участие в телешоу "Главный котик страны" музыканта и лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Выпуск программы с участием кота Графа вышел в эфир 24 сентября на "Первом канале".

Шнуров представил зрителям Графа из Свердловской области как "кота, который покорил все уральские горы и собирается на Эверест".

– Кто из вас был на Эвересте? А вот кот собирается. Это еще один претендент на звание главного котика страны, – сказал певец.