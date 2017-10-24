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Кощей, Баба Яга и Водяной борются со злом: рецензия на фильм «Последний богатырь»

Кощей, Баба Яга и Водяной борются со злом: рецензия на фильм "Последний богатырь"
16+
Фото: кадр из фильма
Корреспондент НАШЕЙ побывал на предпремьерном показе фильма, чтобы понять, стоит ли на него идти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Создатели нового диснеевского фильма "Последний богатырь", прокат которого стартует 26 октября,  позиционируют его как семейную комедию. И, пожалуй, это определение вполне подходит в данном случае. Все-таки назвать этот фильм сказкой в классическом понимании этого слова можно лишь с натяжкой.

Главный герой – молодой парень по имени Иван Найденов, который зарабатывает на жизнь тем, что работает… магом. Нет, речь здесь идет вовсе не о волшебстве. Иван умело облапошивает незадачливых жен миллионеров, уверяя их, что имеет магический дар. Но после очередной неудачной аферы, убегая от преследователей, он случайно попадает в сказочную страну Белогорье.

Признаюсь, до просмотра я представлял себе этот фильм сборником штампов из русского фольклора, обильно приправленных спецэффектами. Однако "Последний богатырь" оказался не так прост.

Режиссеру Дмитрию Дьяченко довольно удачно удалось воссоздать на экране атмосферу русской сказки с Кощеем Бессмертным, Бабой Ягой, избушкой на курьих ножках, богатырями – в общем, со всем, что знакомо каждому с детства.

Фото: Кинопоиск

Оказавшись в сказочной стране, Иван с удивлением для себя узнает, только он способен найти меч-кладенец и при помощи него победить главное зло Белогорья.

На первый взгляд, сюжет – типичный для сказки, однако здесь зрителя ждут неожиданные сюрпризы. Ведь Ивану помогают Кощей Бессмертный, Баба Яга и Водяной. Традиционно отрицательные сказочные персонажи здесь выступают если не совсем за добро, то как минимум не за зло. В этой компании есть и Василиса, в которую, как не трудно догадаться, влюбляется главный герой.

Актерский состав подобран неплохо: Елена Яковлева в образе Бабы Яги, Евгений Дятлов в роли Добрыни, Сергей Бурунов, исполнивший Водяного. Все они отлично перевоплотились на экране. Отдельно стоит отметить Константина Лавроненко. Не знаю как вы, но я в детстве представлял себе Кощея Бессмертного именно таким.

Кстати, если не знать, что "Последний богатырь" снят компанией Disney, догадываешься об этом не сразу. Но по ходу фильма это видно все отчетливее. В первую очередь, из-за насыщенности картинки, являющейся отличительной чертой Disney. А панорамные съемки в духе "Властелина колец" отлично передают красоту природы сказочных мест (хотя все снимали в Москве, Подмосковье и окрестностях Сочи).

Теперь о минусах, хотя их и не так много.  Как понятно даже из названия, батальных сцен в "Последнем богатыре" немало. И полное неумение актеров обращаться с оружием сразу бросается в глаза. Сцены фехтования в фильме выглядят ненатурально и при этом они совсем не динамичны. Как это сейчас часто бывает, то, что не смогли сделать актеры, доделали при помощи компьютерной графики.

Не впечатляет и игра главного героя в исполнении Виктора Хориняка. Его эмоции кажутся пресными и какими-то механическими.

А поскольку это комедия, в фильме не обошлось без юмора. Правда, шутки, в основном, основаны на применении гаджетов в мире былинной старины. Но иногда это действительно смешно. Например, в один из моментов героям помогает песня Стаса Михайлова, звучащая из смартфона.

В целом, если не зацикливаться на минусах, "Последний богатырь" выглядит добротно. Пожалуй, основной плюс картины в том, что на просмотр можно идти всей семьей. Очевидно, "Последний богатырь" придется по вкусу не только детям, но и взрослым, которым нравится незамысловатое фэнтези, или просто желающим посмотреть, как на экране выглядят знакомые с детства сказочные персонажи.

Оценка 7 из 10.

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Евгений Стоянов, 25.10.2017, 20:41
Тэги: Рецензия, Фото, Развлечения
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