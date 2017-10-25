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«Песни поэта оживают на нашей сцене»: Сергей Безруков показал екатеринбуржцам спектакль про Высоцкого

"Песни поэта оживают на нашей сцене": Сергей Безруков показал екатеринбуржцам спектакль про Высоцкого
16+
Фото: Ксения Угольникова, официальный сайт sergeybezrukov.ru
Актер рассказал, как, по его мнению, надо исполнять композиции барда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 25.10.2017

Труппа Губернского театра во главе с Сергеем Безруковым дала в Екатеринбурге уникальный спектакль-концерт «Высоцкий. Спасибо, что живой» В нем было задействовано 80 с лишним человек, а одной из главных декораций на сцене стала огромная пластинка…

Перед спектаклем Безруков пообщался с журналистами об этом и других проектах.

«Марине Влади бы понравилось»

– Почему вы решили поставить такой спектакль?

– У меня есть спектакль «Хулиган. Исповедь». В следующем году ему будет уже 10 лет. Возили его за рубеж и по России, представляли песни на стихи Есенина. Ставил спектакль про Пушкина. Тоже на гастролях собирали полные залы. Там представлен образ поэта: живого, темпераментного, настоящего. После концерта мне говорили, что хотят перечитать Пушкина. За это мы и боремся. Также многие подходили и просили поставить спектакль про Высоцкого. Так и родилась эта идея.

– Марина Влади негативно приняла фильм с вашим участием. А что она думает про спектакль?

– Если честно, не знаю. Но в нашем спектакле настолько бережно поднята темы жизни и работы Высоцкого, настолько правдоподобно, что уверен: ей бы понравилось. Для создания этого спектакля-концерта я собрал огромное количество мифов и легенд о Высоцком, стихов и песен артиста, воспоминаний его современников и родных. Я сделал этот спектакль, чтобы Высоцкого помнили, любили из поколения в поколение, а кто его не знает – погрузился в его огромный мир. Песни начинают оживать на нашей сцене благодаря нашим артистам. А в финале у нас даже рок-концерт – чтобы дать Высоцкому современное звучание.

– Насколько сложно исполнять песни Высоцкого?

– Надо петь их только искренне, как в последний раз, когда сердце пополам. Я вообще с детства люблю Высоцкого, делал под его «Утреннюю гимнастику» зарядку. Но спектакль построен не на основе исполнения песен мною, там много артистов, много образов. Мы старались сделать не подражание Высоцкому, а искреннее звучание смысла и его энергии.

«Незрячие тоже хотят ходить в театры»

– В наш город вы привезли спектакль с тифлокомментированием, когда через специальный наушник обученный актер рассказывает незрячему зрителю, что происходит на сцене. Насколько это важно?

– Мы первые и единственные в России, у кого в театре есть тифлокомментирование. Всего в стране 20 тифлокомментаторов, пять из них работают у нас. Не так сложно достать оборудование, главное – профессионал. Каждый месяц к нам приходит около 150 незрячих гостей, для них и работаем. Но и для актеров это очень важно. Они понимают, что человек, который не видит, смог «посмотреть» спектакль. Незрячий человек чувствует энергию и слышит артистов, а теперь и понимает, что происходит на сцене. Есть много нуждающихся, им надо обеспечить доступность социальной среды. Незрячие люди тоже хотят в кино и в театры ходить. Главное – обучить специалиста. Разве так тяжело от Урала отправить хотя бы одного человека? Того же актера, который меньше занят в пьесах. Каждый раз прошу, но меня не слышат, к сожалению.

– Вы участвовали в спектакле, мини-сериале и фильме про Высоцкого. Что было тяжелее всего и ближе всего лично вам?

– Ближе всего была работа в сериале «Таинственная страсть» по Аксенову, там был образ Влада Вертикалова. Все понимали, что это Высоцкий. Я был без грима, со своим лицом, читал монолог Гамлета. Это было ощущение абсолютного праздника для души. Мне дали немного прикоснуться к той самой гениальной роли Владимира Семеновича.

– А каким проектом планируете заниматься?

– Мы выкупили права на «Заповедник» Довлатова. Будем ставить современную версию. Поменяли героя из писателя на рок-музыканта, но проблемы оставляем те же. Тогда это были проблемы Советского союза, сейчас это жесткие рыночные отношения, когда деньги решают все. Когда человек творческий сталкивается с рынком, обостряется его нереализованность, невостребованность. Я хочу, чтобы этот фильм вышел в широкий прокат, показал настоящий довлатовский юмор. Очень хочу, чтобы публика узнала и полюбила его. В фильме также впервые прозвучат песни на стихи Довлатова в моем исполнении.

Марина Подкорытова, 25.10.2017, 22:55
Тэги: Знаменитости, Искусство, Жизнь в городе
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