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В Свердловской области снимут первый художественный фильм про перевал Дятлова

В Свердловской области снимут первый художественный фильм про перевал Дятлова
16+
Фото: wikimedia.org
В съемках примут участие известные актеры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Продюсер из Екатеринбурга Дмитрий Артемьев, глава продюсерского центра D’Art production, заявил, что начинает съемки художественного фильма про перевал Дятлова с участием известных актеров, сообщает Ura.ru сегодня, 26 января.
 
По словам Артемьева, «Перевал Дятлова» – сложный проект, над которым команда продюсера работала последние три года. 

– Мы перелопатили огромное количество материалов, версий, мнений, провели бессчетное количество встреч, переписали наш киносценарий десятки раз, отсмотрели сотни часов видеоматериалов, спорили, обсуждали, решали… И вот теперь пришло время воплотить в жизнь все задуманное. Господи, дай нам сил, терпения и мудрости создать этот фильм! – написал Артемьев на своей странице в «Фейсбуке».

Этот фильм станет первым полнометражным игровым фильмом о перевале Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа студентов из УрФУ. Причины смерти ребят не выяснены до сих пор.
 
Фильм расскажет о молодом журналисте Алексее Правдине, который расследует тайну гибели студентов. Единственным источником информации является умирающий генерал КГБ. По словам Артемьева, среди версий произошедшего в фильме будет выдвинута та, которую еще не озвучивали на телевидении. 
  • Имена актеров пока держатся в секрете, однако известно, что это будут звезды российского кино. 
  • Съемки первого тизера фильма пройдут в Екатеринбурге и на севере Свердловской области.
  • Между тем 28 января на телеканале «Россия-1» выйдет новый документальный фильм о перевале Дятлова, в котором, как анонсировали его создатели, будет рассказано, как и по какой причине на самом деле погибли студенты.
Маша Шмурыгина, 26.01.2017, 16:30
Тэги: Необычное
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