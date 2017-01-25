В Свердловской области снимут первый художественный фильм про перевал Дятлова

В съемках примут участие известные актеры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.01.2017

Продюсер из Екатеринбурга Дмитрий Артемьев, глава продюсерского центра D’Art production, заявил, что начинает съемки художественного фильма про перевал Дятлова с участием известных актеров, сообщает Ura.ru сегодня, 26 января.

По словам Артемьева, «Перевал Дятлова» – сложный проект, над которым команда продюсера работала последние три года.

– Мы перелопатили огромное количество материалов, версий, мнений, провели бессчетное количество встреч, переписали наш киносценарий десятки раз, отсмотрели сотни часов видеоматериалов, спорили, обсуждали, решали… И вот теперь пришло время воплотить в жизнь все задуманное. Господи, дай нам сил, терпения и мудрости создать этот фильм! – написал Артемьев на своей странице в «Фейсбуке».

Этот фильм станет первым полнометражным игровым фильмом о перевале Дятлова, где в 1959 году при загадочных обстоятельствах погибла группа студентов из УрФУ. Причины смерти ребят не выяснены до сих пор.

Фильм расскажет о молодом журналисте Алексее Правдине, который расследует тайну гибели студентов. Единственным источником информации является умирающий генерал КГБ. По словам Артемьева, среди версий произошедшего в фильме будет выдвинута та, которую еще не озвучивали на телевидении.