«Я влюбилась в эту страну!» «Мисс Екатеринбург» София Никитчук в горах Грузии снялась в клипе Ираклия

Они играют влюбленную пару, которая расстается.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017
Екатеринбурженка, «мисс» и модель София Никитчук закончила сниматься в новом клипе пеца Ираклия Пирцхалавы. Действо происходило в Грузии, как написала 25 марта девушка в своем Инстаграм.
«Мисс Россия – 2015» и «Вице-мисс мира – 2015» София Никитчук приняла участие в съемках в самых высоких горах Грузии. В первый раз девушка рассказывала, что в горах было очень холодно, и пришлось приостановить проект. Теперь и туда пришла весна. Как отметила Никитчук, песня зимняя, так что премьеру клипа ждать только в ноябре.
Она также рассказала, что было довольно тепло и очень солнечно, что в итоге все сгорели.
- София рассказала, что в съемках клипа на песню «Снег» ее героиня и Ираклий участвуют вдвоем: по сюжету пара теряет друг друга и расходится навсегда.
Yeeeeea baby!!!! It's done!! Мы сделали это!!! Спасибо @irakli_music и всей съемочной команде, вы невероятно крутые..ну а Грузия... I fall in love with you!! Непросто так ведь говорят: вы откроете для себя новую страну глазами людей, которые вам Ее покажут.. Прекрасные люди, энергетически сильные места, сумасшедшие пейзажи... все это в памяти останется надолго!) #любитьжить