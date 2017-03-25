«Я влюбилась в эту страну!» «Мисс Екатеринбург» София Никитчук в горах Грузии снялась в клипе Ираклия

Они играют влюбленную пару, которая расстается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.03.2017

Екатеринбурженка, «мисс» и модель София Никитчук закончила сниматься в новом клипе пеца Ираклия Пирцхалавы. Действо происходило в Грузии, как написала 25 марта девушка в своем Инстаграм.

«Мисс Россия – 2015» и «Вице-мисс мира – 2015» София Никитчук приняла участие в съемках в самых высоких горах Грузии. В первый раз девушка рассказывала, что в горах было очень холодно, и пришлось приостановить проект. Теперь и туда пришла весна. Как отметила Никитчук, песня зимняя, так что премьеру клипа ждать только в ноябре.

Лучше гор могут быть только.. горы! Сегодня снимаем клип на 2790 м в окружении такой красоты...! Such a wonderful place... Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Мар 25 2017 в 4:05 PDT

Она также рассказала, что было довольно тепло и очень солнечно, что в итоге все сгорели.