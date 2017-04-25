Екатеринбургский «Коляда-театр» едет с гастролями в Нью-Йорк

Американская публика ждет их уже с нетерпением.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.04.2017

«Коляда-театр» вместе с режиссером и большинством актеров этой осенью пригласили на гастроли в Нью-Йорк, написал 26 апреля «Новый День». Екатеринбургских артистов пригласили в Америку показать два популярных спектакля: про российскую свадьбу «Скрипка, бубен и утюг» и новые «12 стульев».

О гастролях «Коляда-театра» в Нью-Йорке рассказал у себя в Facebook организатор гастролей Лев Трахтенберг.

— Сидим мы тут недавно с моей любимой Ларисой Рубальской в ресторане ЦДЛ, обсуждаем, кого привезти мне на гастроли. Тут она и говорит: «Левоша, а Николай Коляда и его Коляда-Театр в Америке были? Если нет, то нужно срочно брать — лучший современной театр России — вот уже семь лет они приезжают в Москву на месячные гастроли с 30 спектаклями, работают на двух площадках и все билеты проданы задолго до начала!». И тут же набирает Николая Коляду. Первичный контакт произошел, а потом и вторичный — между Мэтром и мной», — написал импресарио.

Уральский режиссер с радостью принял предложение. Нынешней осенью«Коляда-театр» привезет в Нью-Йорк два спектакля: «Скрипка, бубен и утюг» про беспощадную российскую свадьбу с медведями и драками, а также совершенно новый — «12 стульев».