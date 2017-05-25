Старики-разбойники: рецензия на фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказок»

Вот что происходит, если вовремя не убить главного героя.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.05.2017

Cтарая пиратская мудрость гласит: если шлюпка утонула – вылезай из нее. Так вот, с фильмами все то же самое. Потому что Джека Воробья стоило убить еще в третьей серии, ибо мучить старичка уже тогда было немилосердным занятием.

В пятой части, как и во всех предыдущих, старый пират остается корнем проблем для всех остальных персонажей, но только все становится глобальней.

Джек – главная причина, по которой франшиза о «Пиратах» продолжает подобно ему самому корчиться и извиваться на киноэкранах. Ведь когда Джерри Брукхаймер достает из карманов инвесторов 230 миллионов долларов, то приходится как-то раскорячиваться.

Главный герой пятой части – сынишка Уилла Тернера (Орландо Блум) Генри, которого играет… а впрочем, вы все равно не запомните. Генри в курсе, что его отца настигло страшное проклятье, и теперь он обречен вечно страдать на дне морском, и тогда мальчишка приносит клятву однажды найти Джека Воробья и некий Трезубец, и это загадочное сочетание должно как-то освободить от проклятия его родителя.

Уже взрослым Генри служит на корабле, и внезапно на них нападает целый корабль чудовищ во главе с безжалостным капитаном Салазаром (Хавьер Бардем), который, по случайности, тоже очень ищет Джека Воробья и Трезубец.

И в довершение Генри встречает очень начитанную девушку Карину, которая – вот совпадение! – тоже ищет Трезубец. Но не для того, чтобы расколдовать отца, а чтобы узнать кто он вообще такой – ее отец.

Сценаристы явно перемудрили с интригами в пятой части «Пиратов», из-за чего получилась какая-то невразумительная карибская «санта-барбара» с признаками актерского капустника. Но слишком «слоеный» сценарий – это еще полбеды. Хуже – всякое отсутствие в нем логики, здравого смысла и какое-то неимоверное нагромождение сказочных артефактов: волшебные компасы, концентрированный корабль (некогда объяснять), уже упомянутый трезубец, дневник Галилео Галилея, написанный на английском, и много чего еще. Ощущение такое, что все логические пробелы сценаристы забивали всякими волшебными штуками. Есть и масса логических нестыковок: например, «самый быстрый корабль в карибском море» удается догнать на обычной весельной шлюпке.

Зато спецэффекты в пиратах – на все 230 миллионов, или сколько там осталось после выплаты гонорара Деппу. Рассказывать нет смысла, просто поверьте, что художники Диснея эти деньги отработали до последнего цента.

Вот об актерах такого не скажешь. Джонни Депп, как и обычно, ходячая реклама «спайсов». Зная возраст актера, начинаешь серьезно переживать за его здоровье: с такими изгибаниями и до радикулита не далеко. Драматизма в этом, понятное дело, ни на грош.

Неожиданно развернулся Джеффри Раш (Капитан Барбосса). Но главный спаситель этого странствующего шапито – Хавьер Бардем. За него переживали и болели, поскольку была слабая надежда, что он таки прикончит Воробья.

Про молодых актеров – Брентон Туэйтс (ок, мы вспомнили) и Каю Сколарио – стоит сказать, что они были красивы, обаятельны и в меру уместны. Особо не отсвечивали, на том и спасибо.

Музыка. В этом плане все хорошее в «Пиратах» уже было придумано Хансом Циммером, и Джеф Дзанелли в пятой части ничего лучше не добавил.

Диалоги картину сильно не улучшили, и если бы не эпизодические остроты, было бы совсем тоскливо.

«Пиратов Карибского моря» мы все любили за безбашенные приключения и залихватский сюжет, но нам подсунули латиноамериканскую мыльную оперу с потерянными и воссоединенными семьями. Да еще и на протяжении больше двух часов – нельзя так с доверчивыми зрителями. Старый аттракцион совсем проржавел, а продюсеры продолжают катать на нем доверчивых зрителей.

5 баллов из 10. Спасибо за спецэффекты и Бардема.

PS. Небольшой СПОЙЛЕР: В кинотеатрах предлагают дождаться конца очень длинных титров, чтобы увидеть небольшую тизерную сценку шестой части. Но мы сэкономим вам время: там к Уиллу Тернеру приходит «капитан-осьминог» Дейви Джонс.