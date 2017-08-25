Хакеры слили в Сеть сценарий последней серии нового сезона «Игры престолов»

Официальная премьера эпизода состоится лишь завтра.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
Хакеры, не раз атаковавшие телеканал HBO, который выпускает самый популярный на сегодня сериал "Игра престолов", исполнили свою угрозу и слили в Сеть сценарий финальной серии нового сезона. Официальный выход серии состоится только завтра.
В конце июля 2017 года хакеры похитили огромное количество данных с серверов HBO, среди которых были сюжеты новых серий "Игры престолов" и других популярных сериалов. Хакеры требовали у телеканала деньги, угрожая в противном случае выложить в Сеть последние серии, однако руководство HBO игнорировало требования.
В итоге хакеры опубликовали сценарий последней серии сезона под названием "Дракон и волк", сообщает РИА "Новости". Далее – спойлеры.
- Бран расскажет сестре Сансе, что Мизинец пытается поссорить ее с Арьей. Арья убивает Мизинца по просьбе Сансы тем самым кинжалом, которым когда-то пытались убить Брана.
- Серсея просыпается в луже крови – у нее выкидыш, надежды на наследника трона рухнут.
- Сэм Тарли и Бран рассказывают Джону, что его настоящий отец – Рейгар Таргариен, а его настоящее имя – Эйгон. Он является законным претендентом на Железный трон. Еще до этого Джон, ничего не знающий о своем родстве с Дейнерис, занимается с ней любовью на корабле.
- Почти все ключевые персонажи собираются в Королевской гавани, чтобы заключить мирный договор ради войны с Белыми ходоками. Джон демонстрирует Серсее мертвеца, пойманного за Стеной. Та приказывает Горе убить мертвеца, но ничего не выходит. Серсея дает обещание помочь в борьбе, желая, чтобы мертвецы убили всех ее противников. Джейме, узнав о ее планах, приходит в ярость и уезжает на Север, чтобы сражаться с Ходоками.
- Сезон завершится эпичной сценой: Король Ночи на возрожденном им драконе Визерионе рушит тысячелетнюю Стену, открывая путь в Вестерос.