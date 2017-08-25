Хакеры слили в Сеть сценарий последней серии нового сезона «Игры престолов»

Официальная премьера эпизода состоится лишь завтра.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017

Хакеры, не раз атаковавшие телеканал HBO, который выпускает самый популярный на сегодня сериал "Игра престолов", исполнили свою угрозу и слили в Сеть сценарий финальной серии нового сезона. Официальный выход серии состоится только завтра.

В конце июля 2017 года хакеры похитили огромное количество данных с серверов HBO, среди которых были сюжеты новых серий "Игры престолов" и других популярных сериалов. Хакеры требовали у телеканала деньги, угрожая в противном случае выложить в Сеть последние серии, однако руководство HBO игнорировало требования.

В итоге хакеры опубликовали сценарий последней серии сезона под названием "Дракон и волк", сообщает РИА "Новости". Далее – спойлеры.