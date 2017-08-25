Отъезд состоится уже сегодня.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.08.2017
Екатеринбургская певица Лиза Монеточка уезжает из Екатеринбурга в Москву, чтобы заниматься учебой во ВГИКе и музыкальной карьерой, сообщает ЕТВ.
По словам девушки, в Москве есть большая творческая тусовка, в которой она хотела бы себя попробовать и которой пока нет в уральской столице. Монеточка покинет Екатеринбург уже сегодня, 26 августа, после фестиваля "Малахитовые гитары". На прощание Лиза написала песню о родном городе, в которой поет о своих друзьях.
Во ВГИКе Лиза учится уже год. До вуза девушка училась в СУНЦ УрФУ.
- Лиза стала известна в начале 2016 года благодаря своим песням и роликам, которые собирают в Интернете по 100 тысяч просмотров. Музыку и стихи девушка пишет сама. Монеточка также записала совместный клип с музыкантом Noize MC.
- Интервью НАШЕЙ с Монеточкой читайте здесь.