Униженные и оскорбленные: рецензия на фильм «Матильда»

Здесь Матильда Кшесинская и цесаревич Николай впервые остались наедине

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.10.2017

26 октября в кинотеатрах наконец-то вышла долгожданная картина, успевшая оскорбить многих еще до даты официального релиза. Похожее произошло когда-то с "Доктором Живаго" Пастернака, которого никто не читал, потому что было запрещено, но все с готовностью осуждали. Но то, что Пастернак написал великий роман, уже давно не ставят под сомнение. А вот так ли велика "Матильда", как шумиха вокруг нее? Давайте разберемся.

Данила Козловский сыграл поручика Воронцова, который сошел с ума от любви к Кшесинской. Фото: кинопоиск

Как известно из истории, у балерины Матильды Кшесинской были отношения с цесаревичем Николаем до его коронации. Насколько близкие – никто не знает. Когда же он стал Николаем II и обвенчался с дочерью Гессенского герцога (будущей императрицей Александрой Федоровной), его отношения с балериной официально закончились. Об этом мы знаем из многих источников: от ближнего круга императора до личных дневников Николая II и Матильды. Однако на этом факты заканчиваются. Все остальное – догадки и художественный вымысел.

В фильме покажут историческое крушение состава с императорской семьей. Зрители увидят Сергея Гармаша в образе Александра III - отца Николая. Фото: кинопоиск

Так какого же Николая нам предложил режиссер Алексей Учитель, которого уже успели обвинить во всех смертных грехах? Ответ простой – он предложил нам человека, причем человека хорошего. А сама "Матильда" - это вовсе не расследование частной жизни Императора, это кино о людях, обстоятельствах и непростом выборе между обстоятельствами и людьми. Что делать, если ты всего лишь безродная балерина, но на тебя обратил внимание наследник престола? Как быть, если ты немецкая принцесса, предназначенная российскому императору, а твой будущий муж влюблен в другую? А если вы – мать императора, который не знает, чего хочет? И, наконец, что делать, если судьба сделала вас хозяином самой большой страны в мире, а вы хотите простого человеческого счастья? Что же до исторической правды в художественном кино, то она умерла после того, как Квентин Тарантино снял "Бесславных ублюдков", в котором расстрелял Гитлера из автоматов во французском кинотеатре.

История не знает, виделся ли Николай II с Матильдой после коронации и венчания. Не пытается гадать на этот счет и Алекей Учитель. Фото: кинопоиск

Кроме того, в "Матильде" есть краткое с точки зрения хронометража, но многозначителеное по силе высказывание по поводу самой России конца 19 века. В фильме есть кадр, когда император, его невеста и свита смотрят из окна поезда на тысячи грязных и плохо одетых крестьян, которые идут за ними в Москву, потому что на императорской свадьбе обещают раздать еды. И, кажется, что стекло императорского вагона разделяет два мира с совершенно разными проблемами, которые не понимают друг друга, и чей спор разрешится лишь в 1917-м – жестоко и кроваво.

На фото Матильда и двоюродный брат Николая II великий князь Андрей. Из истории мы знаем, что Кшесинская выйдет за него замуж и доживет почти до ста лет. Фото: кинопоиск

Осмелюсь сказать, что "Матильда" – один из лучших фильмов Учителя. Радует убедительная игра актеров, как российских в лице Козловского, Миронова, Гармаша и других, так и иностранных в лице Ларса Айдингера (Николай II) и Михалины Ольшански (Матильда). Впечатляют декорации, костюмы, и удачно выбранные места для съемок, которые хорошо передают дух эпохи. При этом любовная линия обыграна в фильме аккуратно, без пошлостей и "малинки". Да и в целом видно, что проект был старательно проработан – и по сценарию и по исполнению. На выходе мы получили то, что так долго ждали – хорошее отечественное кино. Может ли оно кого-то оскорбить? Только тех, кто хочет оскорбиться.

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