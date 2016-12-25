«ВКонтакте» запустит функцию самоудаляющихся фото и видео

Опубликованные фото и видео будут удаляться автоматически спустя сутки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Новая функция, позволяющая публиковать фото и видео, которые затем исчезнут, появится «ВКонтакте» до конца 2016 года, сообщает ekb-room.ru 24 декабря.
Сервис будет аналогичен «Историям» - функции в Instagram. Он позволит публиковать фото и видео, которые спустя сутки после публикации будут автоматически удаляться. Воспользоваться функцией можно будет только со смартфонов. «Истории», созданные с ее помощью, появятся над новостной лентой пользователя.
- В середине декабря Instagram запустил функцию живых видеотрансляций. Функция трансляций имеет ограничение – видео можно снимать не более одного часа, после завершения трансляции запись будет недоступна. Видео можно смотреть только в прямом эфире, также есть возможность комментировать его и лайкать.
Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!