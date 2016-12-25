Звезда «Дома-2» стала крестной мамой в Екатеринбурге

Мальчик родился в августе этого года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Накануне звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Николаева (она же Ольга Солнце) стала крестной мамой четырехмесячного мальчика. Обряд крещения проводили в Екатеринбурге. Об этом Ольга рассказала в своем Инстаграме 24 декабря.

Мальчик, о котором идет речь, – сын другой участницы телестройки, Анастасии Дашко. Последняя, судя по всему, теперь обосновалась в Екатеринбурге.