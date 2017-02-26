Драма «Лунный свет» получила «Оскар» за лучший фильм

В Лос-Анджелесе объявили победителей самой престижной кинопремии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Фильм режиссера Барри Дженкинса «Лунный свет» основан на пьесе о взрослении подростка-афроамериканца с нетрадиционной ориентацией. Продюсером ленты стал Бред Питт.

В объявлении победителя в главной номинации была допущена ошибка - впервые в истории церемонии главный фильм был объявлен ошибочно: изначально победителем назвали мюзикл «Ла-Ла Ленд», и только когда команда мюзикла поднялась на сцену и взяла статуэтки, выяснилось, что актер Уоррен Битти перепутал конверты. После этого «Оскары» были переданы команде «Лунного света».

Триумфатором «Оскара-2017» стал «Ла-Ла Ленд»

Триумфатором «Оскара» стал тот самый мюзикл «Ла-Ла Ленд» - лента собрала шесть статуэток : за лучшую режиссуру (Дамьен Шаззел), лучшую женскую роль (Эмма Стоун), лучший саундтрек, лучшую песню, лучшую работу художника-постановщика, лучшую работу оператора и за лучший сценарий.

«Ла-Ла Ленд» догнал знаменитый «Титаник» по числу номинаций - всего мюзикл был номинирован на 14 «Оскаров» и смог получить половину из них.