Драма «Лунный свет» получила «Оскар» за лучший фильм

В Лос-Анджелесе объявили победителей самой престижной кинопремии.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
Драма «Лунный свет» стала лучшим фильмом, завоевав статуэтку «Оскар» в главной номинации. Награждение прошло 27 февраля в Лос-Анджелесе.
Лучшим фильмом стал «Лунный свет»
Фильм режиссера Барри Дженкинса «Лунный свет» основан на пьесе о взрослении подростка-афроамериканца с нетрадиционной ориентацией. Продюсером ленты стал Бред Питт.
В объявлении победителя в главной номинации была допущена ошибка - впервые в истории церемонии главный фильм был объявлен ошибочно: изначально победителем назвали мюзикл «Ла-Ла Ленд», и только когда команда мюзикла поднялась на сцену и взяла статуэтки, выяснилось, что актер Уоррен Битти перепутал конверты. После этого «Оскары» были переданы команде «Лунного света».
Триумфатором «Оскара-2017» стал «Ла-Ла Ленд»
Триумфатором «Оскара» стал тот самый мюзикл «Ла-Ла Ленд» - лента собрала шесть статуэток: за лучшую режиссуру (Дамьен Шаззел), лучшую женскую роль (Эмма Стоун), лучший саундтрек, лучшую песню, лучшую работу художника-постановщика, лучшую работу оператора и за лучший сценарий.
«Ла-Ла Ленд» догнал знаменитый «Титаник» по числу номинаций - всего мюзикл был номинирован на 14 «Оскаров» и смог получить половину из них.
- «Оскар» за главную мужскую роль получил Кейси Аффлек, сыгравший в драме «Манчестер у моря». Статуэтки за мужскую роль второго плана получил Махершала Али за игру в фильме «Лунный свет», «Оскар» за женскую роль второго плана завоевала Виола Дэвис за фильм «Ограды».
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Между тем в Сети начали появляться шутки по поводу ошибки, сделанной во время объявления лучшего фильма: некоторые из пользователей предположили, что курьез - дело рук русских хакеров.