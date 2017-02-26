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«Стоп, снято!» Тест для тех, кто сегодня читал новости про вручение премии «Оскар-2017»

«Стоп, снято!» Тест для тех, кто сегодня читал новости про вручение премии «Оскар-2017»
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Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Американская киноакадемия вручила свои награды. Триумфатором церемонии стал фильм «Ла-Ла Ленд», но об этом вы уже наверняка знаете. 

А вот несколько малоизвестных фактов об «Оскаре»

  • Российские фильмы, включая фильмы, снятые в СССР, номинировались 14 раз, а побеждали за всю историю этой номинации 7 раз.

Российские фильмы-победители:
- Документальный фильм «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» Леонида Варламова и Ильи Копалина (1942)
 - «Радуга» Марка Донского (1944)
- «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968)
- «Дерсу Узала» Акиры Куросавы (1975, совместное производство СССР и Японии)
- «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980)
- «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994)
- В 2000 году премия "Оскар" была присуждена российскому режиссеру, художнику-мультипликатору Александру Петрову  за лучший короткометражный мультфильм года "Старик и море", снятый по мотивам Хемингуэя. Мультфильм "Старик и море" - совместный проект с участием России, Канады и Японии.

  • Лидером по количеству фильмов, номинированных в категории "Лучший зарубежный фильм", является Франция - за всю историю было представлено 33 фильма. На втором месте - Италия (27 фильмов) и замыкает тройку лидеров Испания - 18 фильмов.
  • Церемонии награждения срывались трижды: в 1938 году была задержка на неделю из-за наводнения, в 1968 году церемонию отложили на два дня по случаю похорон Мартина Лютера Кинга, в 1981 году церемония началась на сутки позже из-за покушения на президента Рональда Рейгана.
  • Известны два случая, как статуэтка смогла продаться за кругленькую сумму. Один случай, это когда «Оскар», полученный актрисой Бетт Дэвис в тридцатых годах выкупили почти за шестьсот (578 000) тысяч долларов. А другой случай, это когда статуэтку, полученную в сороковых годах Дэвидом Селзником, выкупили больше, чем за миллион долларов. Скорее всего, после таких событий утвердилось правило, которое написано выше.
  • Статуэтку делают не из золота. 93% этой статуэтки составляет олово, 5% сурьма, 2% медь. Покрытие - 24 карата золото.
  • Марлон Брандо в 1973 году отказался от награды. Он попросил объявить о своем решении представительницу американских индейцев Сашин Литлфезер. Брандо и Литлфезер таким образом выразили протест против возмутительного изображения индейцев в голливудских фильмах. 
  • «Большой пятеркой» называют получение пяти «основных» «Оскаров»: за лучший фильм, режиссуру, сценарий, актера и актрису. Такими на данный момент являются три фильма. 
    Это случилось однажды ночью (1934) Пролетая над гнездом кукушки (1975) Молчание ягнят (1991). 

Наш тест - для любителей и знатоков кино, а также кто иногда смотрит картинки красивых платьев с красной дорожки, отличает Вупи Голдберг от Антонио Бандераса и всегда "за" отличные фильмы! 

Полный список победителей:  

Лучший режиссер - Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Ленд»)

Лучший фильм - «Лунный свет»

Лучший актер - Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

Лучшая актриса - Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»)

Лучшая актриса второго плана - Виола Дэвис («Ограды»)

Лучшая мужская роль второго плана - Махершала Али («Лунный свет»)

Лучший оригинальный сценарий - «Манчестер у моря»

Лучший адаптированный сценарий - «Лунный свет»

Лучший анимационный фильм - «Зверополис»

Лучший документальный фильм - «О. Джей.: Сделано в Америке»

Лучшие костюмы - «Фантастические твари и где они обитают»

Лучшая работа художника-постановщика - «Ла-Ла Ленд»

Лучший грим - «Отряд самоубийц»

Лучший монтаж - «По соображениям совести»

Лучший монтаж звука - «По соображениям совести»

Лучший звук - «Прибытие»

Лучшая операторская работа - Линус Сандгрен («Ла-Ла Ленд»)

Лучшие визуальные эффекты - «Книга джунглей»

Лучший короткометражный анимационный фильм - «Песочник»

Лучший документальный короткометражный фильм - «Белые шлемы»

Лучший игровой короткометражный фильм - «Пой»

Лучший фильм на иностранном языке - «Коммивояжер»

Лучшая песня - Эмма Стоун и Райан Гослинг, «City of Stars»

Лучший оригинальный саундтрек - Джастин Гурвиц («Ла-Ла Ленд»)

Галина Исакова, 27.02.2017, 20:00
Тэги: Шоу-бизнес, Знаменитости, Новости дня
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