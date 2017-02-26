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«Восток – дело тонкое»: Рецензия на фильм «Коммивояжер»

«Восток – дело тонкое»: Рецензия на фильм «Коммивояжер»
16+
Захватывающая и глубокая экскурсия по омутам человеческой души.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В момент написания рецензии еще не было известно о том, что фильм Асгара Фархади возьмет «Оскара» как лучший иностранный фильм. Однако уже тогда было понятно, что в фильме есть все необходимые составляющие для того, чтобы получить высокую награду. Обычная, казалось бы, бытовая история в руках мастера превратилась в потрясающий психологический триллер с философскими отступлениями.

Сюжет разворачивается в современном Тегеране. Молодые супруги Эмад и Рана счастливо живут в большой квартире. Эмад преподает литературу в школе, а по вечерам они оба работают над любительской постановкой пьесы «Смерть коммивояжера», где исполняют главные роли. Однажды дом, где живут молодые люди, дает трещину, в буквальном смысле. Из-за аварийного состояния строения супругам приходится срочно переехать в квартиру, которую им любезно предоставил один из знакомых.

Квартира неплохая, но раньше в ней жила довольно странная женщина, которую никто толком не видел, и, по слухам, она «вела довольно распущенный образ жизни», как говорят в Иране. И вот одним вечером, когда Эмад допоздна задержался в театре, кто-то неизвестный проник в квартиру и напал на Рану. Ее муж по своим причинам решает не прибегать к помощи полиции и пытается самостоятельно найти нападавшего.

Этот случай и становится отправной точкой в долгом и эмоциональном пути, который в итоге приведет влюбленных на разные стороны баррикад, а трещина на стене в начале фильма превратится в трещину на жизнях героев. Пьеса Миллера в данном случае играет роль метафоры, которая лишь передает состояние героев,  у которых, безусловно, своя история.

Сломанные вещи – это вообще один из основных лейтмотивов «Коммивояжера». Треснувшие стекла на окнах, поломанная или залитая дождем мебель, разрисованные стены, машина главных героев имеет внушительную вмятину на капоте, даже Рана большую часть фильма ходит с большой повязкой на голове – режиссер всеми способами показывает, как мир вокруг героев рушится и заваливает их обломками.

Сюжет «Коммивояжера» – плавный и слегка тягучий, чем-то напоминающий восточную притчу. Он мягко увлекает, а потом не отпускает до самой развязки. Однако Фархади удается таким образом выдержать темп повествования, что двухчасовой хронометраж фильма проживается на одном дыхании.

У основных актеров – Таране Алидости и Шахаба Хоссейни – получились удивительные герои: живые, выразительные и настоящие во всех смыслах, со своими демонами и ангелами. Особенно четко в фильме прослеживается эволюция героя Хоссейни: то, как он из спокойного учителя, любимого друзьями и уважаемого учениками, превращается в высокомерного тирана.

Что будет понятно не всем – это многочисленные отсылки и намеки на реалии современного Ирана. Все знают, что это религиозная диктатура, но не всем понятно, насколько серьезный отпечаток это накладывает на повседневную жизнь. Фархади ко всему этому настроен явно критически, однако для западного зрителя это легкий штрих, который лишь слегка оттеняет общую картину вселенской тоски.

Многое остается за кадром. Зрителю таки не объяснили, выжил ли главный антагонист, что именно произошло между ним и главной героиней, а также, что это была за женщина, которая жила в злосчастной квартире раньше. Режиссер оставляет все это на усмотрение зрителя, да это все не так уж и важно. Главное – это судьба главных героев, а с ней все ясно безо всяких оговорок.

Резюмируя, у Фархади получилась выразительная и глубокая история, подробная экскурсия по омутам человеческой души, из которой то и дело выныривают такие монстры, как обида, высокомерие, месть, амбиции и много чего еще. «Коммивояжер», обходясь без явной чернухи, рассказывает нам о человеке куда больше, чем какой-нибудь жуткий триллер.

Главный недостаток «Коммивояжера» – это острое желание автора сказать всем и обо всем. Режиссер часто разменивается по мелочам, отвлекаясь то на детектив, то на какие-то социальные сдвиги в иранском обществе. Герои даже успевают довольно иронично обсудить градостроительную политику в Тегеране (на Екатеринбург бы посмотрели). Все это, безусловно, интересно, но иногда слишком отвлекает от главного сюжета и сильно вредит саспенсу.

В России фильм транслируется как с дубляжом, так и с субтитрами, и, разумеется, мы рекомендуем второй вариант. Во-первых, лучше прочувствуете актерскую игру, во-вторых, диалоги на фарси еще больше способствуют погружению в сюжет.

7 балов из 10. 

Anton Trimaylov, 27.02.2017, 14:51
Тэги: Рецензия
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