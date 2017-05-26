Певец Дмитрий Маликов велел «высечь срамную девку» Ольгу Бузову за обнаженку в клипе

В видео есть кадры с голой телеведущей из Дома-2.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017

Певец Дмитрий Маликов высказался в своем в Twitter по поводу нового клипа телеведущей Ольги Бузовой совместно с дочкой коммерческого директора УГМК Насти Кудри. В шуточной форме он приказал высечь певицу «аки срамную девку».

— Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было! — написал певец.

Его твит лайкнули почти 6 тысяч человек. В клипе есть сцены с обнаженной Бузовой.