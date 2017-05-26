Певец Дмитрий Маликов велел «высечь срамную девку» Ольгу Бузову за обнаженку в клипе

В видео есть кадры с голой телеведущей из Дома-2.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.05.2017
Певец Дмитрий Маликов высказался в своем в Twitter по поводу нового клипа телеведущей Ольги Бузовой совместно с дочкой коммерческого директора УГМК Насти Кудри. В шуточной форме он приказал высечь певицу «аки срамную девку».
— Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку, дабы другим неповадно было! — написал певец.
Его твит лайкнули почти 6 тысяч человек. В клипе есть сцены с обнаженной Бузовой.
- 20-летняя студентка журфака МГУ Анастасия Кудряшкина являтся дочкой Игоря Кудряшкина, коммерческого директора «УГМК-Холдинга». «Будет жарко!» — это ее вторая работа.
- Ольга Бузова на вопрос о критике ответила: «Я всегда за позитив. Я никогда не реагирую на отрицательные нюансы».
- Клип «Будет жарко!» набрал на сегодня 2,6 миллиона просмотров.