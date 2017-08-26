Тест «Являетесь ли вы знатоком российского кино?»

Сегодня, 27 августа, отмечается День российского кино.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.08.2017

День советского кино, День кино России, День российского кино - у этого праздника было много названий. В воскресенье, 27 августа, все любители "оживших картинок" могут с чистой совестью весь день смотреть кино - праздник надо отмечать!

Почему именно в этот день? Именно 27 августа 1919 году Владимир Ленин подписал Декрет о национализации кинематографа. Парадокс: хоть кинематограф и был признан в стране "важнейшим из искусств", впервые День кино начал праздноваться только в 1980-м году.

"Наша Газета" подготовила небольшой развлекательный тест для тех, кто из всех искусств больше всего ценит кино и считает себя – пусть и на любительском уровне – его знатоком.

В пятницу, 25 августа, в России отметили день рождения знаменитого режиссера Георгия Данелия. Удивительные факты его биографии и интересный тест по мотивам его комедий - здесь.

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