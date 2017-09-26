Фильм свердловского режиссера покажут на кинофестивалях в Корее, Бразилии, Тайване и Японии

Короткометражку снимали на карьере Старая Линза под Екатеринбургом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Короткометражная картина свердловского режиссера Алексея Федорченко "Дышать" будет представлен на кинофестивалях в Корее, Бразилии, Тайване и Японии. Об этом автор ленты сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Дышать" входит в международный альманах стран БРИКС "Куда ушло время?". Осенью короткометражку увидят на международных фестивалях в Пусане (Корея, 12-21 октября), Сан-Паулу (Бразилия, 18 октября-1 ноября), на фестивале "Тайпей Голден Хорз" в Тайване (3-24 ноября), на фестивале "Токио Фильмекс" (Япония, 18-26 октября).

Кроме этого, альманах с фильмом "Дышать" выходит в прокат в Китае с 19 октября. При этом режиссер картины не сможет присутствовать ни на одном из фестивалей из-за плотного графика съемок.

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