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Фильм свердловского режиссера покажут на кинофестивалях в Корее, Бразилии, Тайване и Японии

Фильм свердловского режиссера покажут на кинофестивалях в Корее, Бразилии, Тайване и Японии
16+
Фото: www.facebook.com/alexey.fedorchenko
Короткометражку снимали на карьере Старая Линза под Екатеринбургом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.09.2017

Короткометражная картина свердловского режиссера Алексея Федорченко "Дышать" будет представлен на кинофестивалях в Корее, Бразилии, Тайване и Японии. Об этом автор ленты сообщил на своей странице в Фейсбуке.
 
"Дышать" входит в международный альманах стран БРИКС "Куда ушло время?". Осенью короткометражку увидят на международных фестивалях в Пусане (Корея, 12-21 октября), Сан-Паулу (Бразилия, 18 октября-1 ноября), на фестивале "Тайпей Голден Хорз" в Тайване (3-24 ноября), на фестивале "Токио Фильмекс" (Япония, 18-26 октября). 
  • Кроме этого, альманах с фильмом "Дышать" выходит в прокат в Китае с 19 октября. При этом режиссер картины не сможет присутствовать ни на одном из фестивалей из-за плотного графика съемок. 

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Маша Шмурыгина, 27.09.2017, 09:12
Тэги: Искусство
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