Более 200 театров, музеев, библиотек присоединились к «Ночи искусств»: список площадок в Екатеринбурге

В этом году впервые большинство заявок поступило от немузейных учреждений.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
Через две недели, 4 ноября, более 100 музеев, театров, парков примут участие в акции "Ночь искусств". Как уточнили организаторы мероприятия, в Екатеринбурге и области оно пройдет в 4-й раз.
Причем в этом году впервые культурные площадки Свердловской области проведут еще и "Ночь истории". Акции посвящены сразу двум темам: 100-летию революции 1917 года и народному единству. Областная "Ночь искусств" поддерживает всероссийский слоган "Искусство объединяет".
Причем в этом году впервые культурные площадки Свердловской области проведут еще и "Ночь истории". Акции посвящены сразу двум темам: 100-летию революции 1917 года и народному единству. Областная "Ночь искусств" поддерживает всероссийский слоган "Искусство объединяет".
Кроме Екатеринбурга в акции примут участие и города Свердловской области: Алапаевск, Арти, Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Синячиха, Ивдель, Ирбит, Арамиль, Березовский, Сысерть, Ревда и другие. Более 100 культурных площадок в 60 городах откроют свои двери для посетителей в вечернее время – с 18.00 до 23.00.
Впервые в истории "Ночи искусств" в этом году большинство заявок, 107, – от немузейных площадок: театров, библиотек, кинотеатров, парков, домов и дворцов культуры, клубов, филармоний. Традиционно, почти все музеи Свердловской области (91) также представят свои вечерние программы. Например, гостей ждут Ельцин Центр, музей Невьянской иконы, музей истории Екатеринбурга, "Дом Поклевских-Козелл", дом музыки, театр кукол, ТЮЗ, библиотека имени Герцена и другие.
Рекордсменом по числу площадок стал Екатеринбург – здесь их будет 41. Все программы будут известны 30 октября. Вход на большинство площадок будет бесплатным.
Площадки в Екатеринбурге
- Арт-галерея "Культура"
- Арт-галерея Ельцин Центра
- Галерея современного искусства "Ural Vision Gallery"
- Екатеринбургский музей изобразительных искусств
- Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн"
- Музей "Невьянская икона"
- Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
- Музей истории Екатеринбурга
- Музей истории камнерезного и ювелирного искусства
- Музей компьютеров и видеоигр
- Дом-музей П.П. Бажова
- Литературно-мемориальный музей Ф.М. Решетникова
- Мемориальный дом-музей Д.Н. Мамина-Сибиряка
- Музей кукол и детской книги "Страна чудес"
- Музей "Литературная жизнь Урала XIX века"
- Музей "Литературная жизнь Урала XX века"
- Свердловский областной краеведческий музей:
- МВЦ "Дом Поклевских-Козелл"
- Музей истории и археологии Урала
- Музей истории плодового садоводства Среднего Урала
- Музей природы Урала
- Музей радио им. А.С. Попова
- Музейный клуб «Дом Агафуровых»
- Художественный музей Эрнста Неизвестного
- Уральский государственный военно-исторический музей:
- Музей ВДВ "Крылатая гвардия"
- Дом культуры "Совхозный"
- Екатеринбургский городской дом музыки
- Екатеринбургский театр кукол
- Екатеринбургский театр юного зрителя
- Культурный центр "Новый Акрополь"
- Мультимедийный исторический парк "Россия – Моя история. Свердловская область"
- Муниципальный театр балета "Щелкунчик"
- Свердловская детская филармония
- Свердловская областная специальная библиотека для слепых
- Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского
- Уральская государственная консерватория им. М.П. Мусоргского
- Уральский государственный театр эстрады
- Уральский центр народного искусства
- Центр культуры "Орджоникидзевский"
- Центр традиционной народной культуры Среднего Урала
- Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
- В 2016 году к областной "Ночи искусств" присоединились 107 площадок, в том числе 92 музея. Мероприятия акции посетили более 21 тысяч человек.
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