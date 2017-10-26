Более 200 театров, музеев, библиотек присоединились к «Ночи искусств»: список площадок в Екатеринбурге

В этом году впервые большинство заявок поступило от немузейных учреждений.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

Через две недели, 4 ноября, более 100 музеев, театров, парков примут участие в акции "Ночь искусств". Как уточнили организаторы мероприятия, в Екатеринбурге и области оно пройдет в 4-й раз.



Причем в этом году впервые культурные площадки Свердловской области проведут еще и "Ночь истории". Акции посвящены сразу двум темам: 100-летию революции 1917 года и народному единству. Областная "Ночь искусств" поддерживает всероссийский слоган "Искусство объединяет".

Кроме Екатеринбурга в акции примут участие и города Свердловской области: Алапаевск, Арти, Асбест, Верхняя Пышма, Верхняя Синячиха, Ивдель, Ирбит, Арамиль, Березовский, Сысерть, Ревда и другие. Более 100 культурных площадок в 60 городах откроют свои двери для посетителей в вечернее время – с 18.00 до 23.00.

Впервые в истории "Ночи искусств" в этом году большинство заявок, 107, – от немузейных площадок: театров, библиотек, кинотеатров, парков, домов и дворцов культуры, клубов, филармоний. Традиционно, почти все музеи Свердловской области (91) также представят свои вечерние программы. Например, гостей ждут Ельцин Центр, музей Невьянской иконы, музей истории Екатеринбурга, "Дом Поклевских-Козелл", дом музыки, театр кукол, ТЮЗ, библиотека имени Герцена и другие.