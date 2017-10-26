И этот запел: Стас Ярушин привез в Екатеринбург свой второй альбом

Актер, играющий сына олигарха Антона Мартынова в "Универе", рассказал, почему не считает себя звездой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В свое время Станислав Ярушин играл в КВН, выступая сначала за "Уездный город", а потом команду "Лица Уральской Национальности" ("Луна") и даже стал чемпионом Высшей лиги КВН 2002 года. Но еще больше он стал известен благодаря роли Антона Мартынова в телесериалах "Универ" и "Универ. Новая общага" на ТНТ. А в прошлом году Ярушин собрал группу и запел, выпустив первый альбом. В Екатеринбург 26 октября Стас привез уже свой новый альбом с ироничным названием "#иэтотзапел". Перед выступлением шоумен пообщался с журналистами.

– Теперь вы – звезда?

– Терпеть не могу этого слова. Какая звезда? Просто медийный человек, который любит творчество и свою работу.

– Почему вдруг начали петь именно сейчас?

– Да я давно пел, лет с 13, с этого и начинал. Песня была про любовь к Кулаковой, меня показали по местному ТВ, музыка тогда захватила. Группу собрали, записи даже были. Работать было очень интересно, записывались одним дублем на кассету. Но денег не было. А в 2001 году записать песню стоило больше 300 долларов. Предложил ребятам уехать в Москву, но все испугались. Я разочаровался в пацанах, ведь если что-то начинаю – двигаюсь дальше. Сейчас читаю книгу Ника Вуйчича. Он правильные вещи говорит. Я про них и раньше слышал, но тут прямо закрепление. И сейчас руки порой опускаются. Но когда подходят люди после концерта и говорят, что это было классно, то это очень помогает.

– В сериале петь не планируете?

– У меня есть песня "Ты и я". Мне сказали: "Пусть твой герой Кристине споет". Записали, выложили, вроде пошло. Дальше предложат – я за, но у героя другое амплуа.

– Вы сейчас больше кто: актер, КВНщик, певец?

– Вообще я не актер, просто у меня получилось, что сейчас я актер. А так я КВНщик, музыкант, шоумен. Если ты умеешь в кино быть одни, шоуменом другим, в музыке ты третий, значит, это артистическая профессия, значит, ты актер. Петь снова стал, решил на фоне медийности попробовать себя, посмотреть, как примут. Люди ходят, но с опаской, конечно. Кто-то скажет: "Фу!". Я отвечаю: "Не нравится – не слушай". У каждого своя в душе музыка. Да и я не певец. Просто это одно из направлений творчества.

– Кто на вас повлиял в музыкальном плане, кого слушаете?

– У меня папа музыкант, занимается с детьми, у него своя студия. Сам я меломан, сажусь в машину и включаю музыку: Гарик Кричевский, Михаил Бублик, Backstreet Boys, NSinc и пошло-поехало. В 15 лет в запой слушал Backstreet Boys. И недавно так получилось, что по аранжировке совпала одна вещь, которую я сочинил, с их композицией. А вообще для меня кумир – Миша Бублик, уважаю его безмерно! Он великий пахарь, нигде не светится, блоги не ведет и собирает Театр российской армии, для меня это показатель. Очень хочу с ним познакомиться, узнать, как он все делает, о технологиях. Выходить на сцену и обманывать людей не могу – считаю, мы с ним схожи в искренности.

– А дуэтом с кем-то хотите спеть?

– Еще до поездки на Евровидение ко мне подходил Алексей Воробьев, предлагал песню вдвоем записать, но я тогда разочаровался в музыке, отказался. Сейчас я ему предложил, а он молчит, звезда же сумасшедшая (смеется).

– Полтора года назад у вас вышел первый альбом, что изменилось с тех пор?

– Из того, что пели год-два назад – почти ничего не исполняем, не тот формат. Стараемся идти в ногу со временем. Альбом "Об этом" получился за полтора года, средненький такой, хотели посмотреть на реакцию людей. Вылилось огромное количество негатива, конечно же. Но мы стали расти. Вот второй альбом вам привезли, третий сейчас уже пишем. Перед 7-м сезон "Универа" выйдет наш новый клип на песню "Посидел и дальше пошел". Это нормальная история. Человек растет, невозможно сразу быть крутым актером, певцом, надо совершенствоваться. Альбом назвал "#иэтотзапел" – как все написали в соцсетях, мол, и он туда же, так и взял на заметку себе.

– Как с негативом справляетесь?

– Мой девиз: «Посидел и дальше пошел», как раз как в песне. Надо относиться ко всему просто в жизни. Надо двигаться вперед, неважно, чем занимаешься, ресторан открываешь или песни поешь.

– Ресторан сами открывать не планируете?

– Пока нет. Думаю о караоке-баре. Но где и когда…Вообще стал верить: вот хочется поделиться, расскажешь о своих планах – все слетает. С музыкой также было, пока говорил – пою, пою, ничего не складывалось. Потом замялся, сделал перерыв, и внезапно альбом выпустил.

– Переезд в столицу дался легко?

– Переехал за один день, в Челябинске ловить нечего. В 2006 закончил играть в КВН, ходил на кастинги, сотрудничал с баскетбольным клубом, на канале СТС. Был даже на первом кастинге сериала "Универ", но не прошел, хотя делали его мои друзья. Потом позвонили, сказали, что есть герой для меня. Все, что сейчас у меня есть, это благодаря "Универу" и КВН, нас сделало телевидение. Были моменты, когда хотел вернуться, но стиснул зубы и боролся. Сейчас хочу уехать из Москвы, но ведь не пускает.

– А какой город любите?

– Геленджик. Родители развелись, мама купила там квартиру, ездим к ней, возим на лето детей. В Челябинске много друзей, концерты там даю. Но жить там невозможно. Экология ужасная, людей все время травят, сердце просто за город болит. Нет ни дорог, ни благоустройства.

– А про Екатеринбург что думаете?

– Раньше жил в Челябинске – в Екатеринбурге бывал часто. Основное впечатление – ужасные пробки. Но у вас по-настоящему европеоидный город, раньше всех таких стал. У вас есть знаковые районы, Уралмаш, Химмаш. Это круто, у пацанов тоже должна быть своя среда обитания.

– У нас планируют сносить телебашню. Как считаете, надо?

– Решать самим жителям. Но можно ее и снести и, например, построить ледовый дворец.

– Так и планируется.

– Серьезно? Круто! Люблю спорт, УГМК, ваш "Автомобилист" – но только после челябинского "Трактора"! Я за хоккей! Сейчас даже сам играю иногда, для души. Также слежу за лигой чемпионов, ваш "Урал" хорошо идет. Болею и за наш беспонтовый российский футбол.

– 7-го ноября на ТНТ выходит новый сезон "Универа". А фильм по нему планируется?

– Давно ходят слухи об этом, но полный метр – это жирная точка на проекте. Наш сериал закрывать пока не будут. Он в топе 25 передач, первые три места занимает, свежий и в записи. Пока пенсионерами не станем – не будет "Универа" в кино.