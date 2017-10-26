В Ельцин Центре вновь пройдет фестиваль «Остров 90-х»

Приедет кумир русских электронщиков Solar X.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017
В Екатеринбурге во второй раз пройдет фестиваль "Остров 90-х", пишет портал "Моменты". Главной темой будет электронная музыка. Специально приедет кумир русских электронщиков Solar X и выступит с Вадимом Эпштейном. Вторым хэдлайнером станет Pixelord.
Как рассказал музыкальный критик и организатор фестиваля Денис Бояринов, масштабное мероприятие с концертами, выставками и лекциями, посвященными 90-м, запланировано на 25 ноября 2018 года. Оно пройдет на площадке Ельцин Центра.
- В апреле 2016 года фестиваль проходил также в Ельцин Центре. Ключевым элементом мероприятия были лекции о культурных процессах и явлениях, происходивших в России после распада Советского Союза. Также были и поэтические чтения, в которых приняли участие Лев Рубинштейн, Михаил Айзенберг, Линор Горалик, Дмитрий Воденников. Фестиваль закрыл "Мумий Тролль".
- Подробная программа фестиваля будет известна уже на следующей неделе.
- В 2015 году фестиваль прошел в Москве, а весной 2016 года — в Екатеринбурге.