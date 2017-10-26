В Ельцин Центре вновь пройдет фестиваль «Остров 90-х»

Приедет кумир русских электронщиков Solar X.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.10.2017

В Екатеринбурге во второй раз пройдет фестиваль "Остров 90-х", пишет портал "Моменты". Главной темой будет электронная музыка. Специально приедет кумир русских электронщиков Solar X и выступит с Вадимом Эпштейном. Вторым хэдлайнером станет Pixelord.

Как рассказал музыкальный критик и организатор фестиваля Денис Бояринов, масштабное мероприятие с концертами, выставками и лекциями, посвященными 90-м, запланировано на 25 ноября 2018 года. Оно пройдет на площадке Ельцин Центра.