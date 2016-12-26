Особенности уральской охоты: как под Екатеринбургом добывают фазанов

Откуда в Свердловской области появились фазаны и как на них ведут охоту.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.12.2016

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» — с детства многие запоминали эту фразу, чтобы выучить цвета радуги. Но для ее понимания необходимо побывать на настоящей добыче фазанов. Корреспондент НАШЕЙ 25 декабря 2016 года вместе с опытными охотниками выслеживал эту птицу в уральских сугробах.

Откуда на Урале фазаны?

Традиционно на Среднем Урале охотятся (в зависимости от сезона) на медведей, лосей, косуль, уток, глухарей. Фазаны же в основном обитают на юге Европы — в Италии и Франции. Для охоты в Свердловской области их выращивает фермер Дмитрий Панов.

— Я с 25 лет увлекаюсь охотой. Мне тогда с первого раза удалось сначала зайца стрельнуть, потом рябчика. Я загорелся этим делом, а потом мне захотелось сделать проект для души. Я просматривал в интернете ролики и наткнулся на фазанов, про особенности охоты на них. После этого я решил попробовать реализовать проект здесь и первых фазанов вырастил в 2015 году, — рассказал НАШЕЙ Дмитрий Панов.

Дмитрий Панов (охотник и фермер)

По его словам, первое время ему приходилось бороться со стереотипным отношением к охоте на фазанов.

— Когда все начиналось, я столкнулся со скептицизмом, что охота на фазанов это неспортивно, что их чуть ли не привязывают. Но когда люди попробовали, то узнали, что это требует выносливости и выдержки, — отмечает фермер.

Про выносливость и выдержку особенно важно запомнить, поскольку настоящим испытанием для любого стрелка станет охота на фазана в зимний период.

Без собаки на охоте нечего делать

Кроме ружья охотнику для добычи птицы потребуется собака. Дмитрий представляет корреспонденту НАШЕЙ своего немецкого дратхаара по кличке Босс. По словам Панова, это универсальный пес для охоты.

— Сейчас ему 10 месяцев. У меня он совсем ребенок. Своей зрелости драхтаар достигает в 1,5-2 года. Для охоты это универсальная собака — она работает по кабану по лосю, по лисе, по зайцу, — рассказывает Дмитрий.

Дмитрий со своей собакой Боссом

Фазаны хотя и летают, но, как правило, они прячутся на земле. Без собаки охотник может пройти в 50 сантиметрах от птицы и не заметить ее. Охотничий пес может учуять фазана на расстоянии пяти метров. После этого собака должна встать в стойку, показывая хозяину добычу.

— Находятся охотники, которые говорят: «Нам собак не надо». Так они и бродят по полю. Вспугнут фазана, он перелетит от них и снова укроется. Так они за ними и гоняются, — рассказывают бывалые охотники.

Как начинается охота на фазанов

В Свердловской области охота на фазанов проходит в районе поселка Хрустальный. За 30-40 минут до выхода охотников помощники выпускают птицу в поле. Отсюда фазаны разлетаются во все стороны. Опытные стрелки говорят, что интереснее всего добывать птицу летом и осенью, когда они прячутся в густой траве.

Попробуйте найти фазана

Но зимой они также не подставляются легкой мишенью. Высохшие кустарники служат фазанам отличным укрытием.

При походе за птицей в зимний период надо быть готовым преодолевать километры по сугробам, проваливаясь в них по колено, а местами по пояс. Специальных дорожек и тропинок тут не подготовлено.

Собакам намного тяжелее. Им приходится прорывать пути в заснеженном поле. И псы преодолевают расстояние в три раза больше, чем их хозяева.

Уже после похода наша группа подсчитала, что собаки за два часа охоты прошли десять километров. Охотники за это же время преодолели километра три. В итоге соотношение получилось один к трем.

Редко кто подстреливает всех фазанов

В среднем за одну охоту выпускается около десяти фазанов, но даже самым опытным стрелкам удается подбить не больше половины из них.

— На моей памяти был только один случай, когда всех фазанов добыли. Группа молодых охотников приехала, и мы им выпустили девять фазанов. Они подстрелили десять (один оставался с прошлой охоты). Результат получился 110%, — рассказывает Панов.

Нашей группе в первые полчаса охоты удалось наткнуться сначала на фазаньи перья, а потом и на следы птицы. Далее все шло в традициях охоты: с земли фазана поднимает собака, после чего пес должен встать на месте и ждать команды хозяина.

Как только птица оказалась выше уровня головы охотник стреляет. Собаку спускают на поиски добычи командой «подай» через некоторое время после выстрела.

Еще через полчаса охотники снимают с дерева второго фазана. А вот в последующий час добыча птицы проходила не так удачно. Уже за 1,5 часа охоты собаки сильно вымотались. Фазаны же проявили на охоте хорошие летные качества. При приближении опасности они набирали такую высоту, что достать птицу из ружья было проблематично.

Итоги охоты

Всего за два часа охоты в сопровождении корреспондента НАШЕЙ было добыто четыре фазана, что в принципе можно считать неплохим результатом.