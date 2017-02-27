Из нефтяников в металлисты: интервью с солистом группы «Ария» Михаилом Житняковым

В нашем городе группа выступит с симфоническим оркестром

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.02.2017

2 марта группа «Ария» выступает с концертом в ККТ «Космос» в Екатеринбурге. Незадолго до концерта НАШЕЙ удалось пообщаться с солистом группы Михаилом Житняковым, который поведал, как он пришел на металлическую сцену из нефтяной отрасли и почему музыка «Арии» никогда не состарится.

- Группа Ария в прошлом году отметила свое 30-летие. А сколько вам было лет, когда вы сами познакомились с ее музыкой?

- Это произошло уже в очень сознательном возрасте. Однажды друг дал мне послушать кассету «Арии» с альбомом «2001 ночь» - там звучат такие уже легендарные песни, как «Потерянный рай» и «Улица роз». Мне тогда это настолько понравилось, что я позднее даже предпринимал попытки перепеть какие-то вещи с группой, в которой я играл. Хотя на момент знакомства с «Арией» я еще был далек от профессиональной музыки – у нас был любительский ансамбль выходного дня при местном ДК.

- Но это все равно было на любительском уровне – основная работа у вас была в нефтяной компании…

- Совершенно верно, я закончил Губкинский университет нефти и газа в Москве, и после этого десять лет отработал инженером на местном предприятии. А музыка все это время была моим хобби. И переход в «Арию» стал для меня самым рисковым решением в жизни, потому что по жизни я ни разу не авантюрист. И когда я это решил, я просто обалдел от самого себя! Конечно, я понимал, что такое прийти в коллектив после двух таких профессиональных вокалистов как Валерий Кипелов и Артур Беркут – это уже само по себе было отчаянным решением.

- Долго сомневались?

Сомнений было очень много, просто внутри меня сработал какой-то тумблер, и я решил что-то в этой жизни менять. Свою роль сыграло то, что в группу меня порекомендовал Виталий Дубинин, и если такой человек во мне что-то такое рассмотрел, значит, мне и правда стоило попробовать.

- А с Кипеловым доводилось общаться? Какие впечатления?

- Фактически первый раз я встретился с Валерием Кипеловым в 2015 году на юбилейном концерте в честь 30-летия «Арии». Мы тогда пообщались с ним за кулисами и отработали короткое выступление на сцене – впечатления самые приятные. Я никогда не скрывал, что голос Валерия Кипелова на меня оказал очень серьезное влияние, я всегда считал его своим кумиром, поэтому при первой реальной встрече было ощущение, что с человеком мы знакомы не первый год.

- Как для вас прошли пять лет в группе?

- Какие-то новые трудности приносит каждый год, начиная с первого концерта. Даже в прошлом году, когда мы готовили выступление с симфоническим оркестром, это было очень сложно. К тому же у меня нет специального музыкального образования.

- А что сейчас вообще представляет собой группа «Ария»? Это уже какой-то бренд, слаженная организация?

- Дух, который был изначально, на мой взгляд, остался. Самое главное – осталась искренность. Все это время мы старались быть верными самим себе. Люди делают не какой-то повседневный материал, а замахиваются на такие вещи, которые будут актуальны через много лет. Нам часто задают вопрос: а в чем секрет такого успеха? Вот мне кажется, что та самая искренность и есть секрет. Группа «Ария» всегда писала такую музыку и никогда не старалась гнаться за модой. Группа играла heavy metal и в 80-е, когда это было на волне, и в 90-е – мы всегда занимались любимым делом, и для нашей армии поклонников это не прошло незамеченным.

- Вообще, среди русских рокеров сейчас популярно всячески проявлять свою гражданскую позицию – быть с властью или против. «Ария» и вообще металлические группы всегда от этого держалась в стороне. Сейчас есть подобные предложения?

- Мы стараемся всегда быть в стороне от каких-то политических веяний, а занимаемся своей работой. В то же время, каждый из нас имеет свою точку зрения на происходящее вокруг, и мы можем дискутировать на эти темы, и это здорово, как мне кажется. А обсуждать мы можем все, что угодно, начиная ситуацией внутри нашей страны и заканчивая внешнеполитическими вопросами – ничто мимо нас не проходит, мы такие же люди, как и все. Что касается сцены, то группа не занимается какими-то конъюнктурными вещами. У нас много произведений, которые написаны либо по мотивам литературных произведений, либо исторических событий. И повседневные явления очень редко становятся темой для песни.

- Люди, которые приходят на ваши концерты – как они меняются?

- На нашем юбилейном концерте я увидел срез из трех поколений поклонников: я увидел как дедушки приводят своих внуков. И когда ты видишь такое, это очень умиляет и дорогого стоит. Вообще мы видим на своих концертах абсолютно разные возраста: кто-то приходит за ностальгией, но так же есть молодежь, которая в этой музыке тоже находит для себя что-то интересное.

Организация интервью – Tele-Club Touring.