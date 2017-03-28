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Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа
16+
Фото: Анджело Фронтони
Выставка Анджело Фронтони «Да здравствует Италия!» в Ельцин Центре начнет работу с 14 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

Как сообщает Почетное Консульство Италии в Екатеринбурге, с середины апреля горожане смогут посетить  фотовыставку, посвященную золотому веку итальянского кино.

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Это совместный проект консульства Италии в Екатеринбурге, Ельцин Центра, национального музея кино в Турине и Итальянского института культуры в Москве.

- Эта выставка в полной мере отражает креативность, присущую итальянцам, - говорит почетный консул Италии Роберто Д’Агостино. - Мне приятно видеть, с какой теплотой россияне относятся ко всему итальянскому. Я искренне рад тому, что мы привозим выставку в Екатеринбург. 

На всех снимках главная роль отведена взгляду: актрисы флиртуют с фотоаппаратом и соблазняют фотографа, как и всех тех, кто увидит их снимки.

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Выставка экспонировалась в Москве, Новосибирске, Калуге и ряде других городов России. Теперь и жители Екатеринбурга имеют шанс ознакомиться с работами итальянского фотографа.

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Выставка представляет собой  дань уважения великому итальянскому кино, его дивам – посланницам итальянской красоты, иконам итальянского стиля, а также съемочным площадкам известнейших фильмов, которые демонстрируют работу такого сложного механизма, как итальянская киноиндустрия.

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Маршрут выставки состоит из 65 фотографий, снятых в 1959 - 1994 годы фотографом Анджело Фронтони – одним из главных героев золотого периода итальянского кино, его свидетелем, сохранившим для нас то время и упрочившим его славу.

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Каждый снимок Анджело Фронтони - это уникальная возможность почувствовать магию взгляда великих актрис, очутиться в самой гуще съемочного процесса, ощутить волнующий дух эпохи.

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Анджело Фронтони родился в 1929 году в Риме, начал работать фотографом в 1957 году. Самоучка, дебютировал фотопортретами Джины Лоллобриджиды (на фото внизу). 

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Анджело снимал персонажей мировой светской хроники и делал портфолио молодым актрисам. На фото внизу - Мишель Мерсье, сыгравшая Анжелику. 

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

В 2004 году архив Фронтони, насчитывающий свыше 546 тысяч фотографий, приобрели Национальный музей кино в Турине и Национальная кинотека Экспериментального центра кинематографии в Риме.«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Соблазнительные лица, ирония, проявляющаяся в портретах Клаудии Кардинале (на фото внизу), Анны Марии Ферреро, Марианджелы Мелато и Сандры Мило, контрастирует с бьющей через край чувственностью, которая пронизывает портреты Софи Лорен и Моники Беллуччи; холодные крупные планы Вирны Лизи и Сильваны Мангано противостоят эротизму нарочитых поз Лауры Антонелли, Эльзы Мартинелли и Россаны Подестà. 

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Одни портреты отталкиваются от экранного имиджа актера, другие не связанны с привычными актерскими амплуа.

«Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони»: в Екатеринбурге открывается выставка всемирно известного фотографа

Открытие выставки пройдет 14 апреля. Расписание выставки: с  10.00 до 22.00. Вход свободный.

Галина Исакова, 28.03.2017, 20:40
Тэги: Искусство, Афиша, Фото
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