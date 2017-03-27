Лучшие кадры: команда из Екатеринбурга попала в тройку победителей на I этапе чемпионата России по автокроссу

Фотограф Антон Басанаев поделился самыми яркими моментами соревнований.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017

В Чечне в Грозном с 23 по 26 марта состоялся первый этап чемпионата России по автокроссу – 2017. Честь Екатеринбурга на соревнованиях защитила команда из шести человек DELTA RACING под руководством Олега Кощеева: они успешно заняли второе место.

Екатеринбуржцы участвовали в заездах на тюнингованной черно-красной «Ладе-Калине».

— Мы заняли второе место. Ощущений масса! Самое первое — по поводу автодрома: он привлекательный, хороший, организация хорошая была. То, что приехал глава Чеченской Республики, — тоже порадовало. От города впечатления остались хорошие — он красивый и чистый, — рассказал Лайфу тренер команды Олег Кощеев.

На соревнованиях побывал и екатеринбургский фотограф Антон Басанаев, который выложил на своих страницах в соцсети фоторепортаж с самыми яркими кадрами этого этапа чемпионата.

– Вот и завершился Первый этап Чемпионата России по автокроссу в Грозном. Хочу поздравить победителей и выразить благодарность за радушный прием организаторам. Вышло по истине масштабное событие, которое даже не оставил без внимания глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, — уточнил Басанаев. — Уральцы отлично выступили. Урал всегда впереди России всей по автокроссу, у нас же все чемпионы живут. Трассу считаю лучшей в России, все на уровне.