Лучшие кадры: команда из Екатеринбурга попала в тройку победителей на I этапе чемпионата России по автокроссу

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.03.2017
— Мы заняли второе место. Ощущений масса! Самое первое — по поводу автодрома: он привлекательный, хороший, организация хорошая была. То, что приехал глава Чеченской Республики, — тоже порадовало. От города впечатления остались хорошие — он красивый и чистый, — рассказал Лайфу тренер команды Олег Кощеев.
– Вот и завершился Первый этап Чемпионата России по автокроссу в Грозном. Хочу поздравить победителей и выразить благодарность за радушный прием организаторам. Вышло по истине масштабное событие, которое даже не оставил без внимания глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, — уточнил Басанаев. — Уральцы отлично выступили. Урал всегда впереди России всей по автокроссу, у нас же все чемпионы живут. Трассу считаю лучшей в России, все на уровне.
- Также соревнования вместе с Кадыровым, судя по фоторепортажу, посетил актер-комик Михаил Галустян.