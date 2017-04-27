«Что наша жизнь – Дом-2»: Рецензия на фильм «Сфера»

Жанр антиутопии в кино – вопрос.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.04.2017

Жила-была простая девушка Мэй. Днем она тупила она на тоскливой работе, в свободное время помогала больным родителям, вечерами плавала на байдарке. В общем, тоска и беспросветность одноэтажной Америки.

Но тут удача – подруга помогла ей устроиться на работу в крутую IT-компанию «Сфера», которая разработала самую крутую и популярную социальную сеть в мире.

На собеседовании девушке задали парочку отвлеченных вопросов из серии «кто круче – Марио или Соник», и вот у нее уже кресло и стол пятью мониторами. «Сфера» – это буквально работа мечты. Примерно как Google, только круче: тут тебе и йога, и пинг-понг, и вечерники по пятницам, на которых выступают рок-звезды, и вокруг – только дружелюбные друзья. Конечно, со стороны это похоже на какую-то «Секту свидетелей Амвэй», но для замкнутой и неуверенной в себе Мэй это все безумно весело и интересно.

Заправляет всей этой гигантской конторой бодрый делец Эймон (Том Хэнкс), и главная глобальная цель всей этой команды – полная информационная прозрачность, ради светлого будущего и мира во всем мире. И так уж получилось, что Мэй оказалась главным символом этого нового прозрачного мира, в котором нет места лжи и секретам.

Если вам кажется, что все это вы уже где-то слышали, то, скорей всего, так и есть. Господа Оруэл, Бредбери и Замятин на эту тему написали на несколько школьных программ. И «Сфера» в этом смысле – не более, чем старая сказка на новый лад. Выбор между частной жизнью и общественной безопасностью в той или иной мере встает уже давно и довольно остро, особенно в США, и авторам фильма что-то принципиально новое в этой теме сказать не удалось.

Сценарий фильма является адаптацией одноименного романа Дэйва Эггерса, причем сценаристы старались не слишком далеко отступать от первоисточника. При этом они были строго ограничены хронометражом, и в итоге из сценария получилось то, что получилось: скомкано, отрывисто и не слишком логично. В какой момент Мэй из серой мышки превратилась в неформального лидера и идеолога «Сферы» - не понятно совсем. Впечатление такое, что в какой-то момент фильма прилетел Гарри Поттер с волшебной палочкой и чего-то наколдовал.

Кстати об Эмме Уотсон. Много хорошего о ее игре в фильме сказать не получится. По сути у нее за весь фильм только два выражения лица: она думает или она плачет. Ничем другим она в фильме не запомнилась, хотя большая часть экранного времени посвящалась именно ей.

Том Хэнкс также большой погоды не сделал. Был красив и выразителен, но не более того. Вообще, весь актерский состав выглядел как набор безликих интернет-аккаунтов.

Но главная претензия к фильму заключается в том, что это продукт своего времени с явно ограниченным сроком годности. Несмотря на фундаментальность поднимаемых в нем проблем, уже сейчас он выглядит набором штампов и банальностей, а всего через пару лет он будет выглядеть в лучшем случае неуместно, если не нелепо.

5 баллов из 10. Такое будущее уже явно устарело.