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Шарлиз Терон убивает мужиков: рецензия на фильм «Взрывная блондинка»

Шарлиз Терон убивает мужиков: рецензия на фильм "Взрывная блондинка"
16+
Фото: Кинопоиск
В смертельные шпионские игры агент Бротон играет по-мужски.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.07.2017

Конец 80-х. Берлин – город, разделенный уродливой бетонной стеной на два государства - ФРГ и ГДР. Но со дня на день стена должна пасть. В Берлине холодно, мрачно и тревожно, город нашпигован агентами мировых разведок на грани паранойи.

берлинская стена

Среди них – британская шпионка Лоррейн Бротон, которая прибыла в Берлин, чтобы разобраться в причинах смерти своего коллеги и найти некий важный документ, утерянный после гибели агента. 

взрывная блондинка

Не ждите джеймс-бондовской стерильной красоты в духе "один в смокинге против армии". Поверхностного шпионского боевика с секси-красоткой и драками-танцами тоже не будет. Это не "Джеймс Бонд", а скорее женская версия мрачного "Джона Уика", холодная "Никита", монохромный нуар "Города Грехов"  – с бенефисом вечно молодой Шарлиз Терон. 

взрывная блондинка

Правда, стреляет блондинка редко, в основном бьется с мужиками врукопашную, пуская в ход все возможные подручные средства – туфли на шпильке, пожарные шланги, штопоры, ключи и электроплитки. Имея на руках отличный козырь – свою атомную красоту, она практически ее не использует. Никаких соблазнений и проходов в пеньюарах: только хардкор со сломанными зубами, подбитыми глазами и кровавыми мозолями.

взрывная блондинка

Говорят, к съемкам Шарлиз готовилась пять лет с восемью тренерами и большинство трюков выполняла сама. Но почему за пять лет не получилось выучить пару фраз на беглом русском, не очень понятно. Хотя в Голливуде редко переживают за такие детали. Русские в фильме, конечно, есть: они традиционно отмороженные, помесь космонавта Андропова и цыгана Микки из "Большого куша", все в татуировках и каждый второй с именем Борис. Но тут к сценаристам без претензий. 

взрывная блондинка

Фильм снят по графическому роману или, проще говоря, комиксу "Самый холодный город" Энтони Джонстона о противостоянии разведок в годы холодной войны. Джонстон признался, что несмотря на кошмарность того времени, его атмосфера была не лишена своеобразного очарования и притягательной мрачности. Поэтому диалоги и логичность сюжета отодвинуты на задний план, саспенс достигается другими средствами – картинкой, драками и музыкой. Атмосферу 1980-х передают композиции Джорджа Майкла, Depeche Mode, Дэвида Боуи, Queen, Duran Duran. взрывная блондинка

Можно поспорить насчет того, получилась ли у Терон "атомная" и "взрывная" блондинка. Машина смерти – да, сильная и харизматичная – да, но "взрывная"? Бисексуалка в хорошей форме, с глазами умной, но уставшей собаки, – вот какая вышла шпионка лепки 2017 года. Теперь в моде те, кто ломает правила: надо не только выжить, но и победить любой ценой. В моде дамы, которые не боятся испортить шкурку. 

взрывная блондинка

В переосмыслении жанра шпионского триллера помогли Джеймс МакЭвой и София Бутелла. МакЭвой отрывается, устраивая на экране настоящий цыганский панк, Бутелла отлично подыгрывает Терон в постельных сценах. Да, да, сцены будут, и обнаженка тоже, но немного – тоже монохромная, сдержанная, скупая на детали. 

взрывная блондинка

Стоит ли это смотреть? Да, тем, кому хочется увидеть холодный город вне времени, где рвется наружу ярость, и жестокую блондинку в нем. Тем же, кто ищет летний легкий блокбастер с ураганным экшеном, лучше сходить на другой фильм.

5 баллов из 10.

взрывная блондинка

Благодарим ККТ "Космос" за предоставленную возможность увидеть фильм. 

Напомним, начало своеобразной франшизе о Никите дал Люк Бессон, снявший "Никиту" ("Ее звали Никита", фр. Nikita) в 1990 году. Шпионку играла Анн Парийо.

никита


• В 1991 году в Гонконге вышел фильм "Черная кошка" (Black Cat), который достаточно близок по сюжету к "Никите", но все-таки не может быть назван ремейком.
• В 1993 году в США вышел ремейк фильма под названием "Возврата нет" (Point of No Return). Также этот фильм известен под названием "Убийца" (The Assasin).
• С 1997 по 2001 год в Канаде успешно транслировался сериал "Ее звали Никита". Сериал продолжался в течение 5 сезонов.

никита


• Японский аниме-сериал "Нуар" (Noir), состоящий из 26 серий, по мотивам фильмов "Никита" и "Леон".
• В 2010 году на канале CW начался показ сериала "Никита".

Шарлиз Терон в Берлине на премьере "Взрывной блондинки" в 2017 году. 

взрывная блондинка

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Галина Исакова, 28.07.2017, 15:41
Тэги: Видео, Рецензия, Фото
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