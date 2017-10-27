«Матильда» собрала почти 70 миллионов рублей за два дня

По словам режиссера Учителя, сборы были бы больше, если бы картину рекламировали на ТВ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 28.10.2017

Фильм "Матильда" собрал 69 миллионов рублей за два дня проката, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на режиссера ленты Алексея Учителя.

По словам автора картины, сборы были бы больше и могли бы достичь 100 миллионов, если бы "Матильду" рекламировали на телевидении. Учитель опасается, что в дальнейшем сборы будут снижаться, так как реклама на ТВ охватывает более возрастную аудиторию.

"Матильду" начали обсуждать задолго до выхода на больших экранах. Православные активисты во главе с депутатом Госдумы Натальей Поклонской призывали запретить показ ленты, собирали подписи против него и устраивали протестные акции. Доходило и до открытой агрессии: студию Учителя закидывали бутылками с зажигательной смесью, а в Екатеринбурге подожгли ККТ "Космос".