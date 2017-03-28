Художники из Екатеринбурга нарисовали в центре Омска граффити высотой в 4 этажа

На нем изображены балконы горожан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Необычное граффити в центре Омска на дорогой и вновь отреставрированной улице Чокана Валиханова, пишет издание «Новый Омск» сегодня, 29 марта.

Граффити на 4-этажном доме

На «стеновой картине» нарисованы балконы, на каждом из них происходит какое-то действие.

- Все изображенные сцены связаны друг с другом. Получился своеобразный сюжет, - комментирует заказчик проекта компания «Леруа Мерлен».

9 дней рисовали художники из Екатеринбурга

Работу выполнили художники из Екатеринбурга, на гигансткое граффити у них ушло 9 дней.

Как подтвердили в пресс-службе компании, основная задумка граффити - показать омичам, что ничего невозможного нет, а также призвать горожан реализовывать свои мечты и идеи.

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