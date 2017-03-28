Матушка Ирина Конюхова: сегодня каждый борется за свое личное пространство, которое в итоге оказывается пустотой

Супруга известного путешественника Федора Конюхова приехала в Екатеринбург, чтобы представить свою новую книгу «Моя жизнь с путешественником».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 29.03.2017

Матушка Ирина, я так понимаю, что в один прекрасный момент вам просто надоело отвечать на многочисленные вопросы, о том каково же это – быть женой известного путешественника, и вы решили написать книгу?

- Да, можно сказать, это одна из причин (улыбается). Я давно веду дневники нашей семейной жизни. К тому моменту, когда Федор, перед своим очередным юбилеем, попросил меня написать еще одну книгу про нас, была написано уже тысяча страниц. Пришлось сокращать свои записи, до шестисот, из которых редакция оставила только триста пятьдесят. В книге написана только правда, там собрано много случаев, которые я могу назвать только чудом. Вообще, там есть много чего, что могла написать только жена про своего мужа.

Каким самым главным качеством должна обладать жена путешественника?

- Безусловно, она должна быть верующим человеком.

Некоторые жены жалуются, что им не хватает внимания от мужей. Например, если работа супруга связана с командировками. Как смириться с этой ситуацией?

- Я думаю, что смирение тут не подойдет. Я предлагаю проживать эту жизнь вместе с супругом. На эти темы нужно разговаривать, обсуждать. Не говорите – вот опять ты уехал, скажите лучше – я буду ждать тебя. Тогда ваш супруг даже на расстоянии почувствует, что вы рядом. Можно ведь находиться в одной комнате, но при этом не быть душой вместе. Самое страшное в отношениях – это равнодушие. Поэтому не ждите любви от мужа, а сами в первую очередь старайтесь ее дарить.

Если посмотреть статистику, то можно наблюдать увеличение количества разводов. Почему семья там мало ценится современным обществом?

- Это очень правильный вопрос. В нашей стране нет семейной политики, в этом все дело. Я изучала историю исламских государств, так там в первой статье идет указание на то, что семья – это основа общества. А в конституции Венгрии про семью написано как про основу выживания и безопасности. То есть внутренняя политика обращает на семью внимание своих граждан. В нашей конституции нет такой статьи. У нас нет культуры семьи. Поэтому я выступаю за то, чтобы начать преподавать этику семейных отношений со школы. Сегодня каждый борется за свое личное пространство, которое в итоге оказывается пустотой. Да, разводов действительно стало больше, но когда люди расходятся, то счастливее не становятся. Борясь за свое личное пространство нужно понимать, что нет такого понятия «личное счастье» вне семьи и близких. Человек – это социальное существо. Ответственность за свою судьбу и за семью в целом – вот что надо воспитывать сегодня в наших детях.

Вы говорите о том, что любой развод – зло. Но есть же разные семьи, и разные ситуации. Что делать, например, если развод – единственный выход?

- Если есть выбор – то нужно всегда выбирать меньшее из зол. Я согласна с тем, что есть семьи, в которых по ряду причин гармоничные отношения невозможны. Нужно подумать, что лучше для детей – видеть перед собой модель неудачного брака, которую они потом могут применить на себе, или пусть лучше воспитывает кто-то один, но обстановка в семье измениться к лучшему. Понятно, что иногда без развода не обойтись, но, разводясь, человек все равно не должен думать, что он останется один. Разводясь, нужно думать о создании новой семьи.

Давайте поговорим о вашей семье. Современные дети сейчас чересчур увлечены социальными сетями, смартфонами и прочей техникой. Вам удается отвлечь ваших детей от гаджетов?

- В нашей семье существует время для компьютера и время для всего остального. Конечно, сегодня от этого уже никуда не деться, но нужно обратить эти гаджеты на пользу ребенка. Мы ничего не запрещаем, а стараемся найти альтернативу. Вместе путешествуем, вовлекаем в благотворительность и так далее. Я заметила, что если ребенка с детства научить заниматься чем-то полезным вместе с родителями, то ему будет интересно жить.

Вам в каком-то смысле повезло – у вас интересная насыщенная жизнь, а что делать тем, у кого обычный круг – это дом-работа-дом?

- Родители сами должны создать другую модель своей жизни. Мы почему-то считаем, что нас заставляют так жить. Мы сами ограничиваем свое пространство. Берите ребенка с собой на работу, ищите проекты, в которых он мог бы поучаствовать, ведите его в благотворительные организации, в которых он мог бы потрудиться. В конце концов, сами создайте какое-то пространство и вовлеките туда ребенка. Нам иногда кажется, что у нас нет выбора, но на самом деле он есть. Надо только поискать. Когда ребенок делает что-то полезное, он понимает, что реальная жизнь интересней компьютерной, у него в буквальном смысле начинают «гореть глаза». Уже много лет я преподаю в вузе и последние пять лет замечаю, что появилось много подростков с потухшим взглядом. И за несколько первых занятий я возвращаю молодым людям интерес к реальной жизни.

Почему современным детям не интересен реальный мир?

- Так проявляется оторванность от социума, в том числе и при помощи компьютера. Заметьте, молодежь сейчас, даже сидя рядом, продолжает переписываться в чатах, они даже в глаза друг другу не смотрят. В это мире их больше ничего не вдохновляет. Отсюда суицид и все проблемы, о которых мы сегодня слышим. Думая, что все можно решить контролем и наказаниями, мы забываем о душе ребенка. Вечернее общение за чашкой чая или перед сном, совместное чтение книг. Читайте своему ребенку, даже если ему 12-13 лет. Подростку всегда приятно услышать мамин голос. Обсуждайте все, что произошло за день, рассказывайте о себе, о своей жизни. Сегодня души наших детей в беде. И не надо говорить о том, что воспитанием детей должно заниматься государство или общество. Мы – люди и есть государство, общество. Поэтому если увидели, что у вашего ребенка нет радости в глазах, немедленно занимайтесь его чувствами, начинайте открывать ему реальный мир.

Как, с ребенком, для которого мы должны быть примером, говорить о своих ошибках?