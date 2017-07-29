Проверьте себя, нравится ли ваше поведение друзьям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.07.2017

В воскресенье, 30 июля, отмечается Международный день дружбы. И хотя дружба, как и любовь, относится к абстрактным понятиям, и потому в определенных единицах и показателях этот праздник трудно "измерить", ценность отношений для людей всегда остается на высоком уровне.

Дружба - это больше, чем приятная компания или близость интересов. Философы всех времен пытались дать определение дружбы. Фридрих Ницше, например, не верил в женскую способность к таким отношениям.

"Слишком долго таились в женщине раб и тиран. Поэтому неспособна она к дружбе: ей ведома только любовь", - говорил философ.

Давайте проверим, насколько вы хорошо умеете дружить, что для вас входит в рамки этого слова, одинаково ли с другими вы понимаете дружбу, хороший ли вы друг.

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