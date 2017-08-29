Как и где снимают кино на Урале: идем в гости в Свердловскую киностудию

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017
Ежемесячно присылают по 1000 сценариев
– Мы собрали вокруг себя крупный кинокластер, все наши арендаторы связаны с творчеством. Также проводим встречи и мастер-классы с опытными сценаристами и режиссерами. Например, ежегодно идет фестиваль "Кинохакатон". Мы отбираем лонглист, около 30 проектов, оплачиваем авторам проживание и дорогу, устраиваем встречи между ними, мастер-классы, семинары, обсуждение фильмов. Приезжают и московские гости: актеры, режиссеры, продюсеры. Победителю оказывается поддержка – финансовая или выдаем оборудованием. В этом году приезжал Николай Куликов – сценарист "Легенды 17", "Горько", "Экипаж". Он общался индивидуально с каждым из участников по их сценариям, – рассказала Елена Флягина.
– Киностудия готова поддержать и начинающих сценаристов, главное, чтобы это было хорошее зрительское кино, обязательно малобюджетное. История должна быть интересной и несложной в производстве. Работа проводится круглогодично. Зритель любит "попкорновое2 кино, чтобы за полтора часа получить максимум эмоций. Также в моде сейчас короткометражки — их легче смотреть.
На съемки фильма уходит около года и более 10 млн рублей
– Сначала идет подготовительный этап, прорабатываются детали, составляется смета, вычищается сценарий, анализируются риски. С черновым вариантом идет поиск инвесторов, предварительный подбор актеров. Чем тщательнее проработано все на этом этапе — тем быстрее и проще пройдут съемки. Всего это может занять 4-6 месяцев. Отснять же можно за пару месяцев. Потом озвучка, монтаж, постпродакшн, участие фильма в фестивалях. В общем, на съемку одного проекта уходит около года. По стоимости это тоже разные варианты, но в среднем, от 10 миллионов рублей, – отметила Елена.
– Массовку ищем в нашей базе, подбор актеров идет и через соцсети. Людей на кастинги очень много приходит. Нашими базами пользуются и в Москве. В съемках часто задействованы московские режиссеры. Важно ориентироваться на потребителя, телеканал это или кинотеатр, Москва или же фестивали. Телеканалы хотят снимать новые лица, чтобы был акцент на историю, а не на известных личностей. Нам часто ставят задачу: найти новые идеи, проекты, снять сериалы недорогие и без звезд.
– В сериалах идет меньше проработки, это как конвейер, каждая серия – как горячий пирожок. Удобно, что сформирована группа, которая как на работу приходит ежедневно и снимает. Одни и те же локации – павильоны, не нужно переезжать. В сериале важнее задача сценаристов прописывать каждую серию, диалогами занимаются отдельные люди. К фильму же более основательный подход, – уточнила Флягина.
Прокат современного кино
– "Из Уфы с любовью" сняла молодая башкирская команда, вышло очень малобюджетно: грант от Башкорстостана, 4,5 миллиона, и режиссер вложил своих 500 тысяч. А фильм вышел по-настоящему классным! На энтузиазме работала команда, буквально за еду и сон, по бартеру договаривались о съемках на объектах. В Башкирии он за первые 2 недели собрал 3,5 миллиона в прокате. Потмо команда к нам обратилась за помощью для продвижения. Наша киностудия доработала звук "Долби", доделали итоговый вариант кино, премьеры были в Екатеринбурге, Петербурге и Москве с актерами и съемочной группой. Сейчас фильм показывают в 100 кинотеатрах по стране, у нас он идет в "Салюте" и "Доме кино".
Обзорная экскурсия в мир кино
- При поддержке Свердловской киностудии в 2008 году сняли фильм "Железная дорога", сериал " SOS (Спасите наши души)", сериал "Серебро (Путь на Мангазею)", в 2011 году "Уральскую кружевницу", "Важняк", фильм "Разрешите тебя поцеловать…".
- На самой киностудии в 2004 году отработали фильм "Егерь" c Игорем Лифановым и Андреем Федорцовым, "Первые на Луне", в 2007 был сериал "Дело было в Гавриловке" с Борисом Щербаковым, Алисой Гребенщиковой, Алексеем Жарковым, в 2008 сняли "Адмиралъ" с Константином Хабенским, В 2012 — "Золото" с Сергеем Безруковым.
- За последние несколько лет киностудия снимала, в основном, документальные фильмы: "Один день", "День второй: Мы верим в Россию!", "2020: НАЧАЛО", "Киномагнат (Ханжонков)", "Турчанинов", "Стать чемпионом", "Тайные учителя". Постоянно идет работа над заказными проектами: коммерческие и от правительства области.
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