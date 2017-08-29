Как и где снимают кино на Урале: идем в гости в Свердловскую киностудию

Оказалось, у зрителя сейчас популярны короткометражки и "попкорновые" фильмы — их легче смотреть.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.08.2017

В Екатеринбурге с 1943 года работает своя киностудия, которая раньше была Свердловской, а теперь переименована в кинокластер SFS. Ко Всероссийскому Дню кино журналист "Нашей Газеты" побывала внутри и узнала, чем занимаются продюсеры, как проходят съемки и записывается звук, а также кого берут в массовку.

Ежемесячно присылают по 1000 сценариев

Киностудия в Екатеринбурге занимает два здания на Ленина, 50. Как рассказала продюсер Елена Флягина, проектов сейчас много, но не все они связаны именно со съемками фильмов.

– Мы собрали вокруг себя крупный кинокластер, все наши арендаторы связаны с творчеством. Также проводим встречи и мастер-классы с опытными сценаристами и режиссерами. Например, ежегодно идет фестиваль "Кинохакатон". Мы отбираем лонглист, около 30 проектов, оплачиваем авторам проживание и дорогу, устраиваем встречи между ними, мастер-классы, семинары, обсуждение фильмов. Приезжают и московские гости: актеры, режиссеры, продюсеры. Победителю оказывается поддержка – финансовая или выдаем оборудованием. В этом году приезжал Николай Куликов – сценарист "Легенды 17", "Горько", "Экипаж". Он общался индивидуально с каждым из участников по их сценариям, – рассказала Елена Флягина.

Она отметила, что на киностудию постоянно присылают сценарии со всей России, до 1000 штук в месяц, которые тщательно вычитываются и отбираются. Каких-то авторов приглашают для дальнейшего сотрудничества, к примеру, при взаимодействии с Министерством культуры выдаются гранты лучшим проектам на съемки, чаще это документальное кино.

– Киностудия готова поддержать и начинающих сценаристов, главное, чтобы это было хорошее зрительское кино, обязательно малобюджетное. История должна быть интересной и несложной в производстве. Работа проводится круглогодично. Зритель любит "попкорновое2 кино, чтобы за полтора часа получить максимум эмоций. Также в моде сейчас короткометражки — их легче смотреть.

На съемки фильма уходит около года и более 10 млн рублей

Продюсер рассказала, что на подготовку одного проекта, в среднем, уходит около года.

– Сначала идет подготовительный этап, прорабатываются детали, составляется смета, вычищается сценарий, анализируются риски. С черновым вариантом идет поиск инвесторов, предварительный подбор актеров. Чем тщательнее проработано все на этом этапе — тем быстрее и проще пройдут съемки. Всего это может занять 4-6 месяцев. Отснять же можно за пару месяцев. Потом озвучка, монтаж, постпродакшн, участие фильма в фестивалях. В общем, на съемку одного проекта уходит около года. По стоимости это тоже разные варианты, но в среднем, от 10 миллионов рублей, – отметила Елена.

Съемки проходят в павильонах самой киностудии, также и на улицах Екатеринбурга, даже иногда перекрываются дороги на оживленных перекрестках.

– Массовку ищем в нашей базе, подбор актеров идет и через соцсети. Людей на кастинги очень много приходит. Нашими базами пользуются и в Москве. В съемках часто задействованы московские режиссеры. Важно ориентироваться на потребителя, телеканал это или кинотеатр, Москва или же фестивали. Телеканалы хотят снимать новые лица, чтобы был акцент на историю, а не на известных личностей. Нам часто ставят задачу: найти новые идеи, проекты, снять сериалы недорогие и без звезд.

В 2010 году киностудия выпустила много телевизионных фильмов. Из последнего в 2016 году был небольшой пилотный проект "Двойник", главные роли играли близняшки Дарья и Екатерина Носик. Пока есть три серии в разработке.

Работали здесь и над проектом молодой команды: в прошлом году сняли художественный кинофильм "Искусственный интеллект". Зимой снимали документальный фильм о спортсменке Скобликовой, которая была шестикратной чемпионкой по конькобежному спорту. Как рассказала продюсер, сериалы снимать проще.

– В сериалах идет меньше проработки, это как конвейер, каждая серия – как горячий пирожок. Удобно, что сформирована группа, которая как на работу приходит ежедневно и снимает. Одни и те же локации – павильоны, не нужно переезжать. В сериале важнее задача сценаристов прописывать каждую серию, диалогами занимаются отдельные люди. К фильму же более основательный подход, – уточнила Флягина.

Прокат современного кино

Также, кроме съемок собственных проектов, киностудия берет фильмы в прокат, из последних – "Из Уфы с любовью". До этого был фильм "Золото" с Сергеем Безруковым в главной роли: была местная массовка и актеры, съемки проходили в центре Екатеринбурга, в Каменском районе, на ВИЗе, в Доме актера.

– "Из Уфы с любовью" сняла молодая башкирская команда, вышло очень малобюджетно: грант от Башкорстостана, 4,5 миллиона, и режиссер вложил своих 500 тысяч. А фильм вышел по-настоящему классным! На энтузиазме работала команда, буквально за еду и сон, по бартеру договаривались о съемках на объектах. В Башкирии он за первые 2 недели собрал 3,5 миллиона в прокате. Потмо команда к нам обратилась за помощью для продвижения. Наша киностудия доработала звук "Долби", доделали итоговый вариант кино, премьеры были в Екатеринбурге, Петербурге и Москве с актерами и съемочной группой. Сейчас фильм показывают в 100 кинотеатрах по стране, у нас он идет в "Салюте" и "Доме кино".

Есть в киностудиии и школа кино со взрослым и детским направлениями. Там изучают сценарное, режиссерское мастерство, продюсирование, учат на телерадиоведущего, звукорежиссера, есть курс "Я-блогер", актерское мастерство и другие. Полное обучение длится 10 месяцев, есть краткие курсы.

Самые популярные – режиссура, операторское мастерство и актерское.

Обзорная экскурсия в мир кино

Для тех, кому интересен мир кино, киностудия проводит экскурсии, которые позволяют одним глазком заглянуть за кулисы. Для этого здесь построено несколько студий с реквизитом, которые работают как музейные проекты.

Начинается все с костюмерной.

Там рассказывают об искусстве костюмера, показывают "особые" наряды, которые участвовали в съемках, например, сохранился халат Безрукова из фильма "Золото".

Тут же висит шикарное платье Вертинской из фильма "Одинокая звезда", которое узнают зрители.

Показывают бутафорские тканевые кольчуги, в которые одевают массовку, мечи из дерева и "чугунные" колокола из папье-маше.

В студии грима гостям рассказывают тонкости работы гримера, а также что такое пастиж (прически и борода). Маленьких участников экскурсии буквально за 10 минут превращают в мужичков с помощью накладных усов и париков.

Но особенно детям нравится студия мультфильмов. Здесь собраны участники-герои проектов киностудии разного времени: куклы, игрушки, домики.

Часть из них двигается, в домиках загораются окна, в каминах горит огонь. А дети в конце лекции снимают свой собственный мультфильм.

А еще есть студия 3Д-эффектов. Здесь рассказывают, как делались основные бои в "Матрице", как работают настоящие световые мечи и как снимают кино с помощью дронов. А после рассказа участники экскурсии могут сняться на фоне большого зеленого экрана, а потом переместиться в любимый фильм.

В отличии от остальных, студия звукозаписи находится в рабочем режиме, здесь по-прежнему происходит озвучка современных проектов.

Для этого построены особые толстые стены, отражающие квадраты, дверь, скрип которой слышен во многих фильмах про деревни, а еще под полом спрятано несколько люков с разным покрытием: гравий, дерево, асфальт и прочее, чтобы записали звуки шагов. А еще, оказывается, что хруст снега очень легко изобразить: для этого надо пошуршать мешочком с рисом или крахмалом.

Фото: Свердловская киностудия, Марина Подкорытова

При поддержке Свердловской киностудии в 2008 году сняли фильм "Железная дорога", сериал " SOS (Спасите наши души)", сериал "Серебро (Путь на Мангазею)", в 2011 году "Уральскую кружевницу", "Важняк", фильм "Разрешите тебя поцеловать…".

На самой киностудии в 2004 году отработали фильм "Егерь" c Игорем Лифановым и Андреем Федорцовым, "Первые на Луне", в 2007 был сериал "Дело было в Гавриловке" с Борисом Щербаковым, Алисой Гребенщиковой, Алексеем Жарковым, в 2008 сняли "Адмиралъ" с Константином Хабенским, В 2012 — "Золото" с Сергеем Безруковым.

За последние несколько лет киностудия снимала, в основном, документальные фильмы: "Один день", "День второй: Мы верим в Россию!", "2020: НАЧАЛО", "Киномагнат (Ханжонков)", "Турчанинов", "Стать чемпионом", "Тайные учителя". Постоянно идет работа над заказными проектами: коммерческие и от правительства области.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!