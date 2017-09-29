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Осторожно, бандеровцы: рецензия на фильм «Крым»

Осторожно, бандеровцы: рецензия на фильм "Крым"
16+
Фото: Кинопоиск
Создатели фильма попытались убедить нас, что отказ от операции по присоединению Крым привел бы к геноциду русских на территории полуострова.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.09.2017

От кино, снятого по заказу власти, не ждешь особой художественной ценности. Однако режиссер "Крыма" и экс-ведущий программы "Человек и закон" Алексей Пиманов эти ожидания превзошел. Жаль, что в худшую сторону. 

Казалось бы, что нового можно рассказать о крымском вопросе? Что Крым – наш, всем известно. И про "вежливых людей" наслышаны. Возможно, думал я, режиссер решил пойти дальше. Может, "Крым" – попытка дать сложную художественную оценку конфликту, не имеющему простого решения. Конфликту, в ходе которого рушились семьи, где драма противоречий – в их изначальной неразрешимости?

На деле все оказалось гораздо проще: "Крым" – это сборник клише, которые последние три года гуляли по федеральным каналам. Этот фильм про то, что большая часть участников майдана – бандеровцы, а Крым присоединили вынужденно, так как иначе эти страшные бандеровцы непременно бы всех перерезали.

Чтобы у зрителя совсем не осталось сомнений в том, что люди с Майдана – это орки из Мордора, на экране они постоянно убивают русских, приговаривая – "Шо, бандера не нравится?!" На  чистом украинском, разумеется. Также они убивают детей, женщин и даже журналиста, наивно полагающего, что камера его защитит. А что, у орков-то правил нет. Идеальная тактика, которая дает возможность игнорировать мотивы украинской стороны.

Эта назойливая попытка в очередной раз доказать, что дальше Крыма одни бандеровцы, даже в какой-то степени обидна. Сидишь и думаешь: они нас что, совсем за идиотов держат? Оно и понятно, если вооружить противоположную сторону более серьезными аргументами – предположить, например, что на Майдан вышли обычные люди, ничем не лучше, но и не хуже нас, а Бандеру на Украине славит лишь ограниченный круг лиц, но такие, к сожалению, встречаются и в России. Но так делать нельзя, ведь скоро выборы президента! Вдруг у ура-патриотов духовная скрепа треснет?

Из плюсов, которых не так уж много в этом фильме, можно выделить следующее: за 400 миллионов рублей, взятых из бюджета, удалось создать современную картинку, динамичные экшн-сцены и даже написать неплохой сценарий с претензией на социальную драму. Вишенкой на торте стал любовный конфликт украинки Алены и русского морпеха Саши. Что делать, когда любящие друг друга люди имеют полярные взгляды? Потенциально сильный сюжетный ход Пиманов разрешил довольно просто – девушка, естественно, отказывается от своих убеждений.

Кроме того, фильм не соврал в двух вещах – в безусловном превосходстве российской армии над украинской и в том, что население Крыма поддержало присоединение. В итоге кино, задача которого была вернуть нас в состояние эйфории весны 2014-го, на деле продемонстрировало простую истину: аргументы кончились, новых – нет.  

6 баллов из 10

Благодарим за просмотр кинотеатр "Континент Синема".

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Администратор, 30.09.2017, 17:17
Тэги: Искусство, Афиша
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