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Кошка съела дождик или мишуру: что делать?

Кошка съела дождик или мишуру: что делать?
Фото: candycat.ru
Как оказать первую помощь вашему любимцу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Каждый год немалое количество усатых и хвостатых попадает к ветеринару с мишурой в желудке — это случается перед новогодними праздниками, во время них и после. Словом, в то время, когда в вашем доме украшены елка, двери, стены, окна — все, куда может добраться пушистая животинка.
 

Что делать, если кошка съела мишуру

И когда случится так, что ваша кошка или кот проглотят украшение, вы, скорее всего, первым делом пойдете к ветеринару — и это правильно. Но некоторые считают такие праздничные случаи мелочью, мол, ничего страшного, и максимум, что сделают - обратятся за советом к интернет-сообществу. НАША собрала популярные ответы из Рунета на тему «Что делать, если кот съел дождик?». Узнаем, что правда, а что — нет.
 

Мнение 1: «Нужно дать вазелиновое масло!»

Нет, не нужно. Врачи утверждают, что вазелиновое масло в этом случае бесполезно и даже опасно. Да, оно обволакивает кишечник и может «протолкнуть» инородное тело, но нужно учитывать особенности мишуры и дождика. Длинная нитка особого состава вызывает необычную непроходимость кишечника.
 

Мнение 2: «Нужно вызвать рвоту»

Здесь врачи соглашаются. Но только в том случае, если дождик или мишура проглочены совсем недавно и еще находятся в желудке. Рвота вызывается специальными ветеринарными препаратами или хорошо разбавленной перекисью водорода. Конечно, если собираетесь делать это в домашних условиях, обратитесь к инструкции или позвоните ветврачу — вам помогут определить дозу.
 
Мнение 3: «Можно дать сметанку или пюре»
 
Эти советы врачи относят к разряду «бабушкиных сказок». Постарайтесь сначала проконсультироваться, не вверяйте здоровье вашего питомца народным методам. И уж тем более не пробуйте «все сразу».
 
 
Мнение 4: «Кошки любят есть дождик»
 
Отчасти. На самом деле животных губит любопытство. Они начинают играть с блестящими украшениями, те попадают в рот — и далее происходит вот что. Язык кошек устроен особым образом. Вы наверняка видели щетинки-крючочки на языке вашего питомца. Именно из-за них, из-за того, что они направлены в одну сторону, кот или кошка не могут «выплюнуть» изо рта мишуру. И приходится им, беднягам, «есть» все до конца. 
 
Мнение 5: «От этого еще никто не умирал»
 
На самом деле умирал. И это действительно очень опасно в некоторых случаях. Дело может дойти до операционного вмешательства. Стоит операция может до 10 тысяч рублей — в зависимости от сложности. Поэтому не пускайте дело на самотек.
 
 
Мнение 6: «Просто вытащи»
 
Ни в коем случае не вытаскивайте мишуру, если она покажется под хвостом питомца. Как уже было сказано, длинный дождик или мишура нанизывают на себя кишечник и его содержимое. Если вы начнете тянуть, можете серьезно навредить любимцу. Рекомендуют просто обрезать показавшийся «сюрприз».
 
 
  • Стоит добавить: здоровье питомцев зачастую зависит от отношения хозяев. Если вы заметили, что животное съело «что-то не то», у него изменилось поведение, оно пассивное и отказывается от пищи — это сигнал. Первым делом позвоните в одну из ветеринарных клиник и спросите совета врача. Точно определить состояние животного может только врач и только тогда, когда увидит животное. Возьмите за правило посещать ветеринара.
  • В случае, если ваш питомец проглотил новогоднее украшение, своевременное обращение к врачу — главный залог успешного исхода.
Настя Логинова, 30.12.2016, 21:40
Тэги: Животные
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Евгений06 августа 2015, 02:34
Наша кошка проглотила нитку, двое суток беспричинной рвоты, десятки противовирусных уколов и как итог- сложная операция. Дело в том, что у кошек при проглатывании, нитка зачастую обворачивается вокруг языка, а остальная часть проходит в пищеварительную систему. Кошку начинает рвать, при этом нитка режет пищевод, желудок и кишечник. В следствии(если затянуть)- перетонит и смерть. ПОЭТОМУ!!! Если вашу кошку начинает рвать, она ничего не есть и не пьет- едем в нормальную ветеринарку и просим осмотреть пасть, под языком. У нашего питомца обнаружили эту нитку только на вторые сутки, сделали тяжелую операцию... Очень тяжело наблюдать за животным с такими симптомами
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