Кошка съела дождик или мишуру: что делать?

Как оказать первую помощь вашему любимцу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 30.12.2016

Каждый год немалое количество усатых и хвостатых попадает к ветеринару с мишурой в желудке — это случается перед новогодними праздниками, во время них и после. Словом, в то время, когда в вашем доме украшены елка, двери, стены, окна — все, куда может добраться пушистая животинка.

Что делать, если кошка съела мишуру

И когда случится так, что ваша кошка или кот проглотят украшение, вы, скорее всего, первым делом пойдете к ветеринару — и это правильно. Но некоторые считают такие праздничные случаи мелочью, мол, ничего страшного, и максимум, что сделают - обратятся за советом к интернет-сообществу. НАША собрала популярные ответы из Рунета на тему «Что делать, если кот съел дождик?». Узнаем, что правда, а что — нет.

Мнение 1: «Нужно дать вазелиновое масло!»

Нет, не нужно. Врачи утверждают, что вазелиновое масло в этом случае бесполезно и даже опасно. Да, оно обволакивает кишечник и может «протолкнуть» инородное тело, но нужно учитывать особенности мишуры и дождика. Длинная нитка особого состава вызывает необычную непроходимость кишечника.

Мнение 2: «Нужно вызвать рвоту»

Здесь врачи соглашаются. Но только в том случае, если дождик или мишура проглочены совсем недавно и еще находятся в желудке. Рвота вызывается специальными ветеринарными препаратами или хорошо разбавленной перекисью водорода. Конечно, если собираетесь делать это в домашних условиях, обратитесь к инструкции или позвоните ветврачу — вам помогут определить дозу.

Мнение 3: «Можно дать сметанку или пюре»

Эти советы врачи относят к разряду «бабушкиных сказок». Постарайтесь сначала проконсультироваться, не вверяйте здоровье вашего питомца народным методам. И уж тем более не пробуйте «все сразу».

Мнение 4: «Кошки любят есть дождик»

Отчасти. На самом деле животных губит любопытство. Они начинают играть с блестящими украшениями, те попадают в рот — и далее происходит вот что. Язык кошек устроен особым образом. Вы наверняка видели щетинки-крючочки на языке вашего питомца. Именно из-за них, из-за того, что они направлены в одну сторону, кот или кошка не могут «выплюнуть» изо рта мишуру. И приходится им, беднягам, «есть» все до конца.

Мнение 5: «От этого еще никто не умирал»

На самом деле умирал. И это действительно очень опасно в некоторых случаях. Дело может дойти до операционного вмешательства. Стоит операция может до 10 тысяч рублей — в зависимости от сложности. Поэтому не пускайте дело на самотек.

Мнение 6: «Просто вытащи»

Ни в коем случае не вытаскивайте мишуру, если она покажется под хвостом питомца. Как уже было сказано, длинный дождик или мишура нанизывают на себя кишечник и его содержимое. Если вы начнете тянуть, можете серьезно навредить любимцу. Рекомендуют просто обрезать показавшийся «сюрприз».