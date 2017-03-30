«Андрей Жданов все испортил!»: Григорий Антипенко рассказал, как ушел из кино после «Не родись красивой»

Завоевав популярность всего одним сериалом, актер полностью погрузился в театр.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В четверг, 30 марта, вместе с коллегами по театру имени Вахтангова в Екатеринбурге побывал актер Григорий Антипенко, который запомнился широкой аудитории по роли любвеобильного Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой». В уральскую столицу артист приехал с постановкой «Медея», где предстал в роли аргонавта Язона. Его партнершей по сцене стала Юлия Рутберг.

Незадолго до спектакля журналист НАШЕЙ встретилась с Григорием Антипенко и узнала, как сложилась его карьера после яркого триумфа на экране, и удалось ли ему не остаться заложником одной роли.

- Григорий, в «Медее» вы оказываетесь в центре трагедии, происходящей за пределами реального мира. Каким образом погружались в мифический мир и как настраивались на роль Язона?

- Моя сцена в «Медее» длится всего 25 минут. Мне посчастливилось учить ее на берегу Адриатики. Этот огромный монолог я выучил за 10 дней, вдыхая запах моря, воздуха и весны. Всем своим существом я напитался там восхитительными восходами и закатами. Когда вернулся и вошел в работу, испытал нечто незабываемое и несравнимое.

- Каким образом осуществляете отбор ролей и какие факторы на это влияют?

- Я перфекционист в хорошем смысле слова. Мне очень важно понять и прочувствовать тему. Если в кино, которое мне предлагают, есть за что зацепиться, будь то важные проблемы, поднятые в сценарии, или интересный для меня режиссер, тогда я снимаюсь. По своей природе я мифический человек. Мне везет на серьезные роли. Я играю непростых героев, души которых интересно раскрывать.

- Большинство актеров на старте карьеры играют те роли, которые им предлагают. Но достигнув определенного статуса, получают возможность играть тех героев, которых хотят? Осталась роль, которую вы хотите сыграть, но это сделать это по ряду причин пока не удалось?

- Я не ставлю перед собой конкретных ролей. Это вопрос совпадения времени, когда мне поступает конкретное предложение, и того, что меня волнует в этот момент, о чем мне хочется сказать зрителю. Мне могут предложит гениальную личность, но если ее проблемы не будут трогать меня в этот момент, если я пойму, что не готов о чем-то рассказать в этой роли, то не факт, что соглашусь.

- Вы получили широкую известность благодаря роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой» и в стране вас начали воспринимать через этого героя. С момента выхода сериала прошло 12 лет. Удалось ли за это время уйти от этого образа?

- Я заложник роли Андрея Жданова. Я хочу от этого уйти. Надеюсь, что в какой-то вес мои работы в театре смогут переиграть эту историю. Я понимаю, что на это потребуется больше времени, чем просто один сериал. Может быть, понадобится 10, 20 или 30 лет. Но другого пути просто нет. Я чрезвычайно благодарен Жданову. Если бы не эта роль, я бы не имел возможность работать в театре. Я знаю очень много хороших театральных артистов, которых никто не знает и они такого права как я не имеют. Они вынуждены идти своим путем, значительно более длинным, чтобы на них обратили внимание.

На видео: Григорий Антипенко в роли Андрея Жданова

- После «Не родись красивой» вас стало мало в кино. С чем это связано?

- Сейчас я фактически работаю только в театре. Мне предлагают роли в кино, которые выглядят слабыми уже на уровне проекта. Это не тот материал, который может выстрелить. Жданов все подпортил, став клише. Это достаточно непреодолимая преграда для серьезных режиссеров. Они считают, что если у человека есть подобное клише, на нем стоит крест. Им проще открывать новые имена, чем брать сомнительные фигуры вроде меня. Это их выбор и я их не осуждаю.

На фото: Григорий Антипенко в театре

- Как привыкли отдыхать и переключаться между ролями?

- Я не так загружен как раньше. У меня есть возможность путешествовать. Как и прежде люблю горы. Альпинизм… Главное, чтобы здоровья хватало.

- Ваши сыновья собираются пойти по вашим стопам и уйти в творчество? Или вы постараетесь сделать так, чтобы они выбрали совершенно другие профессии?

- Старший в этом году будет поступать во МХАТ и Щуку. Посмотрим, как сложится его судьба. А младший, надеюсь, выберет другой путь. Эта профессия очень сложная. Нужно иметь колоссальные внутренние ресурсы и характер. Отчасти нужно быть птицей Феникс, потому что здесь приходится сгорать дотла и опять возрождаться. Иной раз это происходит несколько раз за месяц. Бывают настолько неудачные спектакли и разочарования от премьер, после которых хочется все бросить, похоронить эту идею и заняться чем-то другим.

На фото: Григорий Антипенко с Юлией Такшиной и сыновьями

- И как удается возрождаться после таких спектаклей?

- Нет ничего интереснее и ближе в этой жизни. Здесь можно работать только до тех пор пока ты понимаешь, что не можешь заниматься ничем другим. В этой работе должна быть необходимость говорить о том, что болит у тебя на душе. Она почти сродни потребностям есть, пить и дышать.