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ТВ-3 запускает шоу «Быть или не быть», модерировать которое смогут зрители

ТВ-3 запускает шоу «Быть или не быть», модерировать которое смогут зрители
16+
Фото: предоставлено ТВ-3
Первый выпуск выйдет в эфир 2 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

В воскресенье, 2 апреля, на телеканале ТВ-3 стартует проект «Быть или не быть», который смогут модерировать зрители. В пилотах снимались, в том числе, двое екатеринбургских актеров – Яна Троянова и Сергей Ершов.

ТВ-3 представит пилоты пяти сериалов, после чего их будут обсуждать создатели, звезды российского кино и кинокритики. Зрители в свою очередь должны будут решить, какие истории они будут смотреть дальше. Все решит голосование в студии, на сайте «КиноПоиск» и через мобильные приложения ТВ-3 Lite и «КиноПоиск».

- Мы меняем формат канала и хотим выйти за пределы возможного. Шоу «Быть или не быть» - один из наших первых шагов в этом направлении. Мы действительно хотим дать своему зрителю исключительную возможность решать, что он хочет смотреть: проекты, получившие в результате зрительского голосования больше 75 процентов, будут запущены телеканалом в производство, - отметил генеральный директор ТВ-3 Валерий Федорович.

На суд зрителей представят проекты «Квартет» (сериал Анны Меликян), «Близкие» (работа Петра Буслова, в одной из ролей – Владимир Вдовиченков), «Как меня зовут» (режиссер Нигина Сайфуллаева, в ролях – Евгений Цыганов, Яна Троянова), «Любовницы» (режиссер – Николай Хемерика, в ролях – Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Михаил Ефремов), «Призрак опера» (режиссер – Эмиль Никогосян, в ролях – Гарик Харламов, Вячеслав Евлантьев).

  • Шоу «Быть или не быть» будет выходить в эфир ТВ-3 по воскресеньям в 22:00 со 2 апреля.
Юнна Зузенкова, 31.03.2017, 15:40
Тэги: Шоу-бизнес
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