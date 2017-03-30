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«Видали мы будущее и получше»: Рецензия на фильм «Призрак в доспехах»

«Видали мы будущее и получше»: Рецензия на фильм «Призрак в доспехах»
16+
Визуал – главная и самая сильная часть фильма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.03.2017

- Слушай, Скарлетт, помнишь ты у Бессона играла девушку-супергероя? Вот надо еще раз повторить. Пожалуй, примерно так выглядели переговоры с исполнительницей главной роли в фильме «Призрак в доспехах». Да, ничто не ново под луной, но вот чтобы до такой степени!

Для начала, спойлер – в будущем нас не ждет ничего хорошего. Тут все как обычно. Но есть нюансы: биоинженерия достигла таких высот, что теперь любую часть тела можно заменить. Оторвало руку в аварии – ставят биопротез, забарахлила печень – ставь искусственную и продолжай веселиться (это, кстати, вообще, самая блестящая идея за весь фильм), потерял глаза – тебе такие поставят, что будешь видеть как орел в темноте. Научились делать даже мысленную конференц-связь (лишь бы начальство не узнало).

В общем, научно-технический прогресс несется вперед без остановок, и теперь ученые корпят над тем, чтобы вообще все тело было синтетическим, только мозг человеческий из одного тела в другое перемещай, да живи себе вечно.

И вот в таких условиях появляется в лаборатории Мира (Скарлетт Йоханссон). Ну, как появляется – внезапно приходит в себя. Добрые врачи тут же ей объясняют: плыла на корабле, его взорвали, ты потеряла сознание, очнулась – новое тело. Только мозг выжил. Причем тело не простое, а буквально машина для убийств.

Разумеется, в кредитный отдел с такими характеристиками работать не пойдешь, поэтому Миру сразу определяют с сверхсекретный боевой отдел. Мира тут быстро осваивается, учится метко бить от бедра, прыгать с небоскребов без парашюта и ловко пробивать в щи с вертушки. Вполне возможно, что в перерывах героиня успевает искупаться в фонтане и разбить об голову арбуз, но в фильме этого не показали.

Все и продолжалось бы так же весело, если бы в сюжете не появился суперзлодей, который моментально взламывает любые секреты и убивает главных специалистов, давших жизнь Мире. Так что у Миры теперь две задачи: разобраться со злодеем и понять, наконец, что же с ней произошло.

«Призрак в доспехах» – это экранизация знаменитой японской манги, и вся эстетика японских комиксов здесь отражена досконально. Местами действительно кажется, что вы перелистываете оживший графический роман. Вообще, визуал – это главная и самая сильная часть фильма. Практически каждый кадр – это маленький шедевр дизайнеров по спецэффектам и компьютерной графике, которым в голову загрузили лучшие образцы японской манги. Кроме того, фанатов американского кибер-панка тоже ждет очень много приятного, так как фильм под завязку набит цитатами из «Матрицы», «Джонни мнемоника», «Бегущего по лезвию» и прочих хрестоматийных картин. Картинка футиристического Токио – это буквально «вишенка на торте» в области спецэффектов.

Сценарий страдает некоторыми логическими разрывами, а кое-где и откровенными нестыковками. Конечно, спецэффекты серьезно сглаживают эти несуразности и законы физики, но на недостаток логики в какой-то момент вы все равно обратите внимание.

Актерская игра – не то, что обычно ищешь в таких фильмах. Скарлетт Йоханссон играет очень удобного персонажа – робота. Собственно то же самое можно сказать и про всех остальных. Если бы не эпизодические роли Такеси Китано и Жульет Бинош, а так же достаточно драматичная роль Майкла Питта, весь фильм так и остался бы однообразным «манекен челенджем».

А еще в фильме была философия – куда уж без нее. Человечность, сострадание, душа и прочие экзистенциальные вещи активно прорываются с экрана. В этом «Призрак в доспехах» чем-то схож с «Бегущим по лезвию», правда, довольно поверхностно.

Собственно, только комиксовая эстетика и фантастическая картинка спасают фильм от того, чтобы он превратился в очередную страшилку про извилистую дорожку научно-технического прогресса.  Присутствие Скарлетт в облегающем костюме цвета слоновой кости тоже радует глаз, хотя особой глубины авторской мысли не добавляет.

10 баллов за визуал, и 5 баллов за все остальное. Итого 7 из 10. Строго рекомендуется фанатам, остальным – по желанию.

Anton Trimaylov, 31.03.2017, 17:14
Тэги: Рецензия, Эксклюзив
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