NASA опубликовало аудиозаписи жутких звуков из космоса

Треки записаны с помощью преобразования данных, полученных зондами, в звуковые волны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

Национальное космическое агентство США опубликовало аудиозаписи различных звуков, записанных космическими аппаратами в космосе. Агентство представило плей-лист в честь Хэллоуина.

Аудиозаписи созданы с помощью преобразования данных, полученных зондами, которые способны фиксировать радиоизлучение, в звуковые волны. На записях можно услышать звуки "воющих планет" и свистящего гелия. В NASA уверены – такие звуки "заставят кожу покрыться мурашками".

Плей-лист состоит из 22 аудиозаписей, на которых записаны шумы, которые издают Юпитер и Сатурн, кометы, спутники и пульсары.