Тест: «Что вы знаете про самый страшный праздник года – Хэллоуин»?

Он отмечается сегодня, в ночь с 31 октября на 1 ноября, в канун Дня Всех Святых.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 31.10.2017

По легендам, это время, когда к нам могут проникнуть существа из других миров: духи, демоны, гоблины, ведьмы и прочие мистические создания. Чтобы смешаться с ними, отмечающие праздник одеваются в страшные костюмы и ходят по домам, требуя угощений.

Символ Хэллоуина, тыква, появился из-за кузнеца. По древней легенде, пьяница по прозвищу скупой Джек зашел выпить в трактир в канун Дня всех Святых. В поисках новой души в этот день там находился дьявол, который наслышанный о жадности кузнеца решил купить его душу.

Джек, после непродолжительных торгов, согласился продать душу за выпивку, и сатана обернулся шестипенсовой монетой. Но хитрый кузнец смог обмануть самого дьявола и, тем самым, получить обещание нечистого, что тот никогда не покусится на его душу.

И когда Джек умер, его грешную душу не приняли, не только в аду, но и в раю. И кузнец, ненужный ни дьяволу, ни Богу, скитался в поисках пристанища, освещая себе путь фoнapeм, выpeзaнным из пoлoй тыквы, в кoтopoй тлeли ocтaтки углeй.

Чтобы проверить, готовы ли вы к отмечанию праздника, пройдите тест от НАШЕЙ.