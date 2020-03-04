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22 окт. 2019 г.
#бизнес
#деньги
#акция
Банк «Открытие» запустил новую акцию для малого и среднего бизнеса
0
день назад
#банк
#акция
#деньги
Банк «Открытие» подарит клиентам – предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка
0
11:02 / 11.06.2021
#дети
#конкурс
#акция
Юные екатеринбуржцы слепили снеговиков, агитирующих за соблюдение ПДД
0
8:40 / 04.03.2020
#деньги
#банк
#акция
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
0
14:30 / 10.06.2021
#акция
"Акция на личинок": екатеринбурженка нашла в банке с фасолью кое-что еще
0
16:33 / 22.10.2019
#Greenpeace
#акция
В Екатеринбурге пройдет климатическая забастовка
0
16:48 / 25.09.2019
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