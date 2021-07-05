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Свежие новости Екатеринбурга
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12 окт. 2019 г.- 7 июля 2021 г.
#пожар
#Екатеринбург
#ЧП
Екатеринбуржец сгорел в собственном садовом домике
0
7:00 / 05.07.2021
#дтп
#Екатеринбург
#велосипедист
Напился после ДТП: в Екатеринбурге поймали сбившего велосипедиста водителя
0
8:40 / 18.06.2021
#деньги
#Продукты
#алкоголь
С нового года в России подорожает алкоголь
0
10:30 / 15.11.2020
#Продукты
#питание
#Екатеринбург
В крупных магазинах Свердловской области перестали продавать алкоголь
0
6:20 / 26.05.2021
#алкоголь
#Куйвашев
На Урале отказались смягчать ограничения на продажу алкоголя
1
13:09 / 17.06.2020
#здоровье
#алкоголь
В Свердловской области возобновят продажу алкоголя после 19 часов
1
12:01 / 28.05.2020
#дети
#здоровье
#врачи
Энергетики, алкоголь и снюс: детей на Урале стали чаще госпитализировать с отравлением
0
11:20 / 07.03.2020
#здоровье
#ученые
#врачи
Ученые обнаружили новое лекарство от алкогольной зависимости
0
12:49 / 11.03.2020
#досуг
#интервью
#здоровье
"В день – полбутылки вина": екатеринбургский сомелье – о культуре пития
0
10:01 / 23.02.2020
#врачи
#здоровье
#алкоголь
Врачи назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток
6
16:31 / 09.02.2020
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