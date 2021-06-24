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Поисковики нашли на Украине останки погибшего на войне уральца
0
11:10 / 24.06.2021
12
#тест
#мифы
#история
Любите историю? Топ мифов о Великой Отечественной Войне
0
16:15 / 22.06.2021
#война
#память
#история
В Екатеринбурге почтили память погибших в Великой Отечественной Войне: фото
0
15:55 / 22.06.2021
#война
#Армения
#азербайджан
В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию
0
13:05 / 27.09.2020
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